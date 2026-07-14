얼마나 귀엽길래?…해진공, 공식 캐릭터 '마로' 첫 공개

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바다·길 의미 담은 캐릭터, 해양산업 성장 동반자 상징

상괭이 모티브로 해양 생태계 보전 메시지 반영

배경화면·이모티콘·굿즈 등 소통 콘텐츠 확대

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양진흥공사(사장 안병길)가 기관의 첫 공식 캐릭터 '마로(MARO)'를 공개하고 국민과의 소통 강화에 나선다.

한국해양진흥공사는 해양금융 지원이라는 기관의 역할과 비전을 국민 눈높이에서 쉽고 친근하게 전달하기 위해 공식 캐릭터 마로를 선보였다고 14일 밝혔다.

마로는 바다를 뜻하는 '마린(MARINE)'과 길을 뜻하는 '로드(ROAD)'를 결합한 이름이다. 대한민국 해양산업 성장의 길을 함께 만들어가겠다는 해진공의 정체성을 담았다(사진 참고).

캐릭터는 우리나라 해역에 오랫동안 서식해 온 토종 고래인 상괭이를 모티브로 제작됐다. 상괭이는 웃는 고래로 알려진 해양생물로, 멸종위기에 처한 야생 동식물의 국제거래에 관한 협약(CITES) 보호종에 등재돼 있다.

한국해양진흥공사 공식 캐릭터 '마로'를 활용한 컴퓨터 배경화면 [자료=한국해양진흥공사] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

해진공은 상괭이를 귀여운 캐릭터로 형상화해 해양 생태계 보전의 중요성을 알리고, 해양 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천 의지도 함께 담았다고 설명했다.

해진공은 마로를 단순한 홍보용 마스코트가 아닌 국민과 공감대를 형성하는 핵심 소통 자산으로 육성할 계획이다. 우선 해진공 블로그를 통해 PC와 모바일 배경화면을 무료로 배포하고, 공식 소셜미디어(SNS) 채널에서도 마로를 활용한 다양한 콘텐츠를 선보인다.

앞으로는 모바일 이모티콘과 봉제 인형, 키링 등 굿즈 제작도 추진한다. 온·오프라인 콘텐츠와 참여형 프로그램을 통해 마로의 활용 범위도 넓혀나갈 예정이다.

안병길 해진공 사장은 "우리 바다를 지켜온 상괭이 마로가 앞으로 해진공과 국민을 잇는 따뜻한 연결고리가 돼 줄 것으로 기대한다"며 "귀여운 외모 속에 해양 생태계를 지키고 해양산업을 살리겠다는 포부를 담은 만큼 많은 관심과 사랑을 부탁드린다"고 말했다.

한국해양진흥공사 공식 캐릭터 '마로'를 활용한 컴퓨터 배경화면 [자료=한국해양진흥공사] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

gkdud9387@newspim.com