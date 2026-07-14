카카오페이손보, 전 임직원 AI 활용 워크숍 '키로 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이손해보험이 14일 전 임직원 대상 AI 워크숍 '키로 데이'를 개최했다
- 부서별 Kiro 활용 사례와 노하우를 공유하며 개발·비개발 전 영역으로 AI 업무 문화를 확산했다
- 문서분석·보험금 심사 등 기존 AI 시스템을 고도화하고 전 직원이 AI를 기본 도구로 쓰는 환경을 구축하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이손해보험이 개발 직군을 넘어 비개발 직군까지 인공지능(AI) 기술을 실무에 적용할 수 있도록 전 임직원 대상 워크숍인 '키로 데이(Kiro Day)'를 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 부서별 AI 활용 사례와 노하우를 공유하고 전사적인 AI 업무 문화를 확립하기 위해 기획됐다. 행사에는 ▲개발 ▲기획 ▲디자인 ▲마케팅 ▲경영지원 등 여러 부서의 임직원 100여 명이 참석한 가운데 '키로(Kiro)로 일하는 법'을 주제로 부서별 실무 적용 사례를 발표하고 활용 방안에 대해 의견을 교환했다.
이번 행사는 생성형 AI 도구인 Kiro의 공식 파트너사인 아마존웹서비스(AWS)와 함께 진행됐다. AWS가 AI를 활용한 업무 방식과 Kiro의 최신 기능, 활용 사례 등을 소개한 데 이어, 카카오페이손해보험 임직원들이 개발은 물론 ▲문서 작성 ▲자료 조사 ▲프로젝트 관리 등 다양한 업무에 AI를 적용한 경험과 활용법을 공유했다.
현재 카카오페이손해보험은 문서 분석 기술을 활용한 보험약관검색 서비스와 AI 기반의 보험금 청구 심사 지원 시스템 등을 업무 전반에 도입해 운영 중이다. 회사 측은 향후 직군과 관계없이 모든 구성원이 AI를 기본 도구로 다룰 수 있는 업무 환경을 구축해 나갈 방침이다.
김희준 카카오페이손해보험 최고기술책임자(CTO)는 "AI는 이제 특정 직군에 국한된 기술이 아니라 모든 임직원이 활용해야 하는 기본 도구"라며 "개발과 비개발 직군의 경계 없이 누구나 AI를 자연스럽게 쓸 수 있도록 교육과 사례 공유를 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com