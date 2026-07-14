[마감시황] 코스피, '외국인·기관' 4조원 순매수에 6800선 사수

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개인 4조원 넘게 순매도…외국인·기관 매수로 지수 방어

'삼성전자·SK하이닉스' 3%대 상승 마감

코스닥, 2% 하락 마감...장중 낙폭 축소

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 코스피가 하루 만에 반등하며 6800선을 회복했다. 전날 급락에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데 삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어가 상승하며 지수를 끌어올렸다. 개인은 4조원 넘게 순매도했지만 외국인과 기관의 매수세가 지수를 지지했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 9528억원, 3조2159억원을 순매수했고, 개인은 4조1428억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 종목별로 엇갈렸다. 삼성전자(3.34%), SK하이닉스(3.69%), SK스퀘어(2.50%), 삼성전자우(3.00%)는 상승했다. 반면 삼성전기(-2.25%), 현대차(-4.39%), LG에너지솔루션(-1.98%), KB금융(-3.33%), 삼성생명(-2.76%), 삼성바이오로직스(-2.29%)는 하락했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 14일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피는 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83에, 코스닥 지수는 15.38포인트(1.92%) 오른 783.98에 마감했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오후 15시 30분 기준 1493.0원에 거래되고 있다. 2026.07.14 ryuchan0925@newspim.com

강진혁 신한투자증권 연구원은 "시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어만 상승하며 지수 하단을 지지했다"며 "매크로 불안이 이어졌지만 전날 급락에 따른 저가 매수세가 유입되면서 코스피는 120일 이동평균선(6592포인트) 부근에서 기술적 반등을 나타냈다"고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 "SK하이닉스의 2분기 실적이 시장 전망치를 밑돌 수 있다는 우려와 ADR 상장 이후 호재 소멸 인식이 맞물리며 차익 실현 압력이 커졌다"며 "다만 장기공급계약(LTA) 확대와 메모리 슈퍼사이클이 유효하다는 시각이 유지되면서 저가 매수세가 유입돼 낙폭을 상당 부분 만회했다"고 말했다.

코스닥은 장중 5% 넘게 급락하며 750선까지 밀렸다가 낙폭을 줄였지만 800선 회복에는 실패했다.

이날 코스닥은 전 거래일보다 15.38포인트(1.92%) 내린 783.98에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 729억원, 1587억원을 순매수한 반면 외국인은 2472억원을 순매도했다.

한국거래소는 이날 오후 12시 6분 33초 코스닥시장에 프로그램 매도호가의 일시 효력을 정지하는 매도 사이드카를 발동했다. 발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일보다 84.70포인트(6.08%) 내린 1306.80을 기록했고, 코스닥150지수는 86.69포인트(6.25%) 하락한 1298.20을 나타냈다. 프로그램 매도호가의 효력은 5분간 정지됐다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(-11.69%), 에코프로비엠(-6.01%), 에코프로(-5.38%), 레인보우로보틱스(-3.49%), 코오롱티슈진(-4.83%), 이오테크닉스(-0.70%)는 하락했다. 반면 주성엔지니어링(5.53%), 원익IPS(1.84%), 피에스케이(10.24%), 리노공업(1.11%)은 상승했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 6.40원(0.43%) 내린 1493.10원에 거래를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 14일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피는 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83에, 코스닥 지수는 15.38포인트(1.92%) 오른 783.98에 마감했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오후 15시 30분 기준 1493.0원에 거래되고 있다. 2026.07.14 ryuchan0925@newspim.com

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