원 구성 협상 평행선…野 "의장-상임위원장 순차선택 제도화시 법사위 포기"

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국회의장 주재 여야 원내지도부 회동서 결론 못내려

정점식 "1당이 의장 맡으면 2당이 다음 상임위원장 선택하는 제도 법제화 요구"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 14일 원 구성 협상과 관련해 제1당이 국회의장을 맡고 제2당부터 상임위원장을 순차적으로 선택하는 방안을 법제화할 경우 법제사법위원장직을 포기할 수 있다고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 국회의장 주재 여야 2+2 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 "벽을 보고 이야기하고 있다는 느낌을 받았다"고 말했다.

조정식 국회의장이 22일 오후 서울 여의도 국회에서 여야 원내대표와 회동에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 조 국회의장, 정점식 국민의힘 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "오늘 원내회의에서 말씀드린 대로 차라리 이럴 거면 국회법을 바꿔 다수당이 18개 상임위원장을 모두 가져가는 방안을 마련하라고 다시 말씀드렸다"고 했다.

이어 "그렇지 않다면 다음 23대 국회부터 제1당이 국회의장을 가져가면 제2당이 다음 상임위원장을 선택하고, 이후 순차적으로 상임위원장을 선택하는 제도를 법제화하자고 이야기했다"고 설명했다.

민주당이 해당 방안을 수용할 경우 국민의힘도 법사위원장직을 포기할 수 있느냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다.

정 원내대표는 "지금 이후로 협상을 더 진전시키고 계속하는 것이 무슨 의미가 있느냐는 생각이 들 정도로 추후 협상에 대해 굉장히 회의적"이라고 말했다.

그는 "형사소송법이나 특검법 등에 저희가 참여해 국민의 목소리를 대변해야 할 시점에 원 구성 협상이 지지부진한 데 대해 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 했다.

다만 "견제와 균형이 무너진 상태에서 법사위에 들어간들 무슨 다른 방법이 있겠느냐는 회의론이 있다"며 "형사소송법 개정안도 일방적으로 강행 처리하려는 것 아니냐는 우려가 있어 저희도 많은 고민을 하고 있다"고 말했다.

oneway@newspim.com