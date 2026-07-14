네이버, 제주SK FC-바이에른 뮌헨 경기 티켓 14일부터 예매

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

NFT 기반 티켓 적용…온라인 생중계도 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 8월 4일 제주월드컵경기장에서 열리는 제주SK FC와 FC 바이에른 뮌헨의 국제 친선경기 '아우디 풋볼 써밋 2026' 티켓 예매를 14일부터 시작한다.

경기 티켓은 14일부터 8월 2일까지 네이버 예매 페이지와 한정판 거래 플랫폼 크림에서 공동 판매된다. 네이버에서는 약 1만4000석을 판매하며 프리미엄 테이블석부터 3등석까지 총 9개 등급의 좌석을 마련했다. 1·2층 좌석 구매자는 8월 3일 양 팀의 오픈 트레이닝 행사를 무료로 관람할 수 있다.

네이버가 8월 4일 제주월드컵경기장에서 열리는 제주SK FC와 FC 바이에른 뮌헨의 국제 친선경기 '아우디 풋볼 써밋 2026' 티켓 예매를 14일부터 시작한다. [사진= 네이버]

이번 경기 티켓은 지류 티켓 없이 Npay 월렛 기반의 NFT 티켓이 적용된다. 티켓 구매자는 8월 3일 오전 10시부터 8월 4일 오후 9시까지 NFT 티켓을 발권할 수 있다. Npay 월렛은 네이버 아이디 기반의 Web3 디지털 자산 지갑 서비스로, 티켓의 위·변조와 부정 거래를 방지한다.

네이버 치지직은 경기를 온라인 생중계한다. 축구 콘텐츠 채널 '슛포러브'에서는 출연진과 시청자가 함께 경기를 즐기는 같이보기 방송을 진행한다.

Npay 월렛 커뮤니티 축구 채널에서 응원 게시글을 작성한 이용자를 대상으로 추첨을 통해 Npay 포인트를 지급한다.

월렛 커뮤니티는 관심사를 중심으로 소통하는 오픈형 커뮤니티 '채널'과 티켓 보유자만 참여할 수 있는 '티켓 인증방' 기능을 지원해 팬들이 경기 관련 소식과 응원 메시지를 나눌 수 있다.

크림은 총 9종의 매치데이 공식 MD에 더해 크림 단독 스페셜 MD 3종을 공개한다. 제주 로컬 브랜드 '귤메달'과 협업한 감귤 패턴 반다나 2종과 제주SK 티셔츠 유니폼 1종으로 구성됐다.

origin@newspim.com