KCGI자산운용, 국내 우량 배당 성장주에 투자하는 펀드 출시

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KCGI자산운용은 지난 10일 국내 우량 배당 성장주에 투자하는 'KCGI코리아배당성장증권자투자신탁'을 출시했다고 14일 밝혔다.

KCGI자산운용에 따르면 해당 펀드는 이익 성장이 지속되면서 배당이 함께 늘어나는 '우량 배당 성장주'에 선별 투자하는 상품이다.

[사진=KCGI자산운용]

KCGI자산운용은 "변동성 장세에서 배당주를 통해 변동성을 줄이면서 이익 성장이 지속되는 성장주를 선별해 편입함으로써 하락장에서 상대적 방어력을 확보하고 시장 반등 시에도 소외되지 않는 하이브리드형 전략을 추구할 것"이라고 말했다.

KCGI자산운용은 해당 펀드의 주된 종목 편입 전략으로 이익·배당·성장성·주주환원 4대 기준을 적용할 예정이라고 설명했다. 재무 건전성, 배당 지속 가능성, 실적 성장성, 우수한 지배구조와 기업가치 제고 의지 등을 판단해 편입 여부를 결정한다는 계획이다.

구체적으로는 ▲실적 성장과 함께 배당성향 확대를 계획하고 배당이 꾸준히 상승 중인 기업 ▲중장기 실적 가시성이 높으면서 배당성향이 40% 이상인 기업 ▲시장 평균을 웃도는 배당수익률을 보유한 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성할 방침이다.

또한 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 모자형, 주식형, 추가 개방형 공모펀드로 만기 없이 운용되며 중도 환매 시에도 환매수수료는 없다. 벤치마크는 코스피 배당성장50지수이며 위험등급은 2등급이다.

rkgml925@newspim.com