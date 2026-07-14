스타벅스, 올해 여름 e-프리퀀시 취소…"고객 신뢰 회복 우선"

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잠정 연기 끝에 행사 전면 중단

내부 체계 정비·여론 부담 복합 작용

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스코리아가 잠정 연기했던 올해 여름 e-프리퀀시 행사를 최종적으로 진행하지 않기로 했다.

14일 식음료업계에 따르면 스타벅스코리아는 전날 사내 내부망을 통해 '2026 서머 e-프리퀀시' 행사를 취소한다고 공지했다. 당초 행사는 지난달 2일부터 이달 26일까지 진행될 예정이었으나 일정이 잠정 연기된 상태였다.

서울 시내 스타벅스 매장의 모습 [사진=뉴스핌DB]

스타벅스는 공지문을 통해 "고객 신뢰 회복을 최우선으로 하고 내부 체계 정비에 더욱 힘을 쏟기 위해 올해 서머 e-프리퀀시는 진행하지 않는 것으로 결정했다"고 밝혔다.

e-프리퀀시는 지정된 미션 음료를 포함해 일정 수량의 제조 음료를 구매한 고객에게 한정판 증정품을 제공하는 스타벅스의 대표 프로모션이다. 매년 여름과 겨울 두 차례 진행돼 왔으며, 행사 때마다 증정품이 조기에 소진될 정도로 높은 관심을 받아왔다.

업계에서는 스타벅스가 연중 주목도가 가장 높은 마케팅 행사 가운데 하나인 e-프리퀀시를 취소한 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 지난 5월 '탱크 데이' 마케팅 논란에 이어 최근 배재고 야구부의 부적절한 응원 구호 논란까지 불거지면서 대규모 판촉 행사를 진행하기에 부담이 커졌을 것이라는 분석도 제기된다. 여름 신제품 출시가 예년보다 한 달 이상 늦어지면서 행사 운영 기간이 짧아진 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

e-프리퀀시와 별개로 여름 시즌 프로모션은 계속 진행하고 있다. 스타벅스는 지난달 23일 '파인애플 블루 코코 프라푸치노', '라이트 유자 레몬 블렌디드', '씨솔트 카라멜 콜드 브루', '씨솔트 폼 블랙 티' 등 여름 신제품 4종을 출시했다. 봄 시즌 신제품 이후 69일 만의 신제품 출시다.

또 기존 회원에게 무료 음료와 푸드 할인 쿠폰을 제공한 데 이어 오는 31일까지 신규 가입 회원을 대상으로 '스타벅스 리워드 서머 쿠폰' 이벤트를 진행하고 있다.

mkyo@newspim.com