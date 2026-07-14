남성, 북미 유통망 활용 모빌리티 AI 사업 확대

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월마트·아마존 등 기존 판매채널에 'NS AI LINK' 공급 추진

리노·일리노이 물류 거점 기반 재고·배송·반품 체계 활용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 차량용 인공지능(AI) 솔루션 전문기업 남성이 60여년간 축적한 전자·전장 기술과 20여년간 구축한 북미 유통·물류 인프라를 활용해 모빌리티용 AI 디바이스 사업을 확대한다.

남성은 기존 차량용 오디오·비디오 제품 중심의 사업을 모빌리티 AI 디바이스와 관련 서비스 분야로 확장하고, 차량용 AI 디바이스 'NS AI LINK'의 북미 시장 진입을 추진한다고 14일 밝혔다.

남성은 60여년간 전자제품 개발과 수출 사업을 진행해왔다. 'Dual', 'Jensen', 'Axxera' 등 자체 브랜드를 통해 북미 카인포테인먼트 시장에서 차량용 전자제품을 판매하고 있다.

회사 측은 일부 현지 주요 제품군에서 판매 순위 상위권을 기록하고 있다고 설명했다.

남성 로고. [사진=남성]

남성은 미국 현지법인을 통해 월마트와 어드밴스 오토 파츠(Advance Auto Parts), 오라일리 오토 파츠(O'Reilly Auto Parts) 등 오프라인 유통업체에 차량용 제품을 공급하고 있다.

온라인에서는 아마존과 월마트닷컴을 통해 차량용 오디오·비디오 제품과 헤드유닛, 포터블 스크린 등을 판매하고 있다.

미국 서부와 중·동부 지역의 제품 공급을 위해 네바다주 리노와 일리노이주에 제3자 물류(3PL) 거점도 운영한다.

리노 물류 거점은 북미 사업 초기부터 20년 이상 활용해온 시설이다. 제품 입고와 보관, 출고, 배송, 반품 처리 등을 담당한다.



미국 대형 유통업체는 납품 일정과 포장 방식, 라벨 부착 위치, 배송 단위, 매장별 제품 분류 등 공급업체별 운영 기준을 적용한다. 기준을 충족하지 못할 경우 추가 작업비와 물류비 등이 발생할 수 있다.

남성은 월마트와 아마존 등 거래처별 납품·라벨링·포장·배송 기준을 관리하고 있다. 채널별 주문량과 출고 현황, 재고 흐름을 분석해 품절과 과잉재고를 관리하는 수요 예측 체계도 운영한다.

반품 제품은 현지 물류 거점에서 제품 상태에 따라 수리·재정비, 교환, 폐기 대상으로 분류한다. 소비자 보증수리 요청은 현지 고객지원 조직과 연계해 처리한다.

유통업체가 통보한 반품 수량과 실제 물류 거점에 입고된 제품 수량의 차이를 확인하고 정산하는 업무도 진행한다.

남성은 기존 북미 유통·물류 체계를 활용해 NS AI LINK의 현지 판매를 추진할 계획이다.

NS AI LINK는 차량과 스마트폰에 적용된 생성형 AI와 AI 에이전트를 연동해 운전자가 차량 내에서 AI 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 차량용 디바이스다.

회사는 월마트 등 기존 오프라인 거래처를 중심으로 초기 판매망을 구축한 뒤 아마존과 월마트닷컴 등 온라인 채널로 유통 범위를 확대할 예정이다.

향후 쇼핑과 광고 등 운전자 맞춤형 서비스를 추가해 하드웨어 판매와 AI 서비스를 결합한 모빌리티 사업으로 확대하는 방안도 추진한다.

남성 관계자는 "전자·전장 기술과 수출 경험, 북미 현지 유통·물류 기반을 활용해 NS AI LINK를 비롯한 모빌리티 AI 디바이스 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com