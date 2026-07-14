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구윤철 "李정부 경제 책임지는 첫 해…대체불가 대한민국 도약"

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  • 구윤철 부총리는 14일 2026년 성장전략을 발표했다.
  • 잠재성장률 3%, 수출 세계 4강, 소득 5만달러를 제시했다.
  • 반도체·AI 투자와 청년·지방 지원을 추진했다.

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하반기 경제성장전략 발표…'3·4·5 비전' 본격 가동
AI·반도체 메가프로젝트·메가특구로 성장엔진 재점화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 14일 "올해는 이재명 정부가 경제 운용에 온전히 책임을 지는 첫 해"라며 "잠재성장률 3%와 수출 세계 4강, 국민소득 5만달러 달성을 목표로 대체불가 대한민국으로의 도약을 추진하겠다"고 선언했다.

구 부총리는 이날 국무회의에서 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표하며 이 같은 내용을 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제01차 재정경제기획위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

먼저 그는 최근 경제 상황에 대해 "우리 경제는 중동 전쟁에 대한 신속한 대응과 전례 없는 수출 호조로 성장세가 가속화되고 있다"며 "올해 실질성장률은 5년 만에 최고치인 3%를, 경상성장률은 30년 만에 최고 수준인 12.3%로 전망된다. 1인당 국민소득은 4만달러에 매우 근접하고, 국가채무비율은 40%대로 하락할 것으로 보이면서 성장과 재정의 선순환이 가시화되고 있다"고 설명했다.

이어 "지금의 호황을 한때의 성과로 남길 것인지, 대한민국 경제의 새로운 성장경로로 반전 시킬지는 지금 우리의 선택과 대응에 달려 있다"며 "민생경제의 리스크 요인들을 관리하고 공급망과 에너지의 대외 의존성도 낮춰야 하며, 잠재성장률 하락과 양극화 구조 극복을 위한 각고의 노력도 요구되는 상황"이라고 짚었다.

그는 "정부는 이런 문제의식을 갖고 '잠재성장률 3%, 수출 세계 4강, 국민소득 5만달러'라는 3·4·5 비전을 마련했다"며 "그 첫 걸음으로 올해를 경제 대도약의 원년으로 완성하기 위해 3대 분야·6대 과제를 담은 2026년 하반기 경제성장전략을 마련했다"고 강조했다.

3대 분야는 ▲중동전쟁 이후 전략 ▲잠재성장률 반등 ▲구조적 문제 대응 등으로 구성됐다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

구 부총리는 중동전쟁 이후 전략에 대해 "거시경제와 부동산 등을 종합적으로 점검하기 위한 통합대응체계를 구축하고, 양호한 세수 여건을 바탕으로 적극적 재정 운용 기조를 지속하겠다"며 "하반기 공급망 차질이 완화되는 만큼 재정집행 노력을 강화하고, 반도체 호황으로 예상되는 추가 세수는 미래대응기금 신설 등을 통해 청년과 차세대 성장 등에 집중 투자하겠다"고 언급했다.

그러면서 "석유류 최고가격 적정 운영과 고환율 부담 중소기업 지원, 저금리 정책 금융 확대 등으로 리스크 요인을 철저하게 관리하고 민생경제의 안정을 도모하겠다"며 "부동산 거래세와 보유세는 합리적으로 개선하고, 3기 신도시 1만2000호 착공 등을 통해 주거 안정을 지원하겠다"고 말했다.

이 외에도 ▲전략적 중요 품목에 국내생산세액공제 도입 ▲한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 3분기 중 발표 ▲녹색산업 핵심기술 확보 등도 주요 대책으로 제시했다.

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 2026.07.13 wideopen@newspim.com

그는 잠재성장률 반등에 대해서는 "반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬AI 등 3대 메가프로젝트의 신속한 추진에 총력을 기울이겠다"며 "차세대 전력반도체 기술 개발과 양산을 지원하고, AI 데이터 활용방안을 마련하겠다. 주요 국제기구의 AI 기능을 집적하는 글로벌 AI 허브를 국내에 조성하겠다"고 확언했다.

또 "출자 방식의 투자형 연구개발(R&D)을 도입하고, 국내외 전략 투자를 위해 한국투자공사를 종합형 국부펀드로 확대 개편하겠다"며 "국민성장펀드 내 초혁신경제펀드를 조성해 초혁신기업에 대한 투자를 확대하겠다"고 전했다.

지방을 잠재성장률 반등의 한 축으로 삼겠다는 내용도 강조했다. 그는 "3분기 중 5극 3특 권역별 성장엔진을 선정하고, 이와 연계해 투자기업에 대한 광범위한 지원을 하기 위해 메가특구특별법을 연내 제정하겠다"며 "청·관사 복합개발을 대폭 확대해 지방건설경기 회복을 돕고, 수도권에 집중된 국가기능을 재배치하는 2차 공공기관 이전 계획을 차질없이 진행하겠다"고 역설했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 전날 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 ' 2026년 하반기 경제성장전략 당정협의'에 참석, 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.13 plum@newspim.com

구 부총리는 구조적 문제 대응을 두고는 "3대 메가프로젝트와 첨단산업 등 부문의 청년 전문인력을 20만명 이상 양성하고, 일자리와 창업을 30만개 이상 창출하겠다"며 "청년형 ISA 출시와 신유형 공공임대주택의 청년 우선공급 등 청년들의 자산형성과 주거도 적극 지원하겠다"고 발언했다.

또 "중소기업에서 중견기업 성장시 특별세액감면 등에 점감구간을 신설해 중소기업의 성장을 촉진하고, 유망 소상공인 대상 생활형 R&D 등을 통해 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"며 "EITC 소득요건 완화를 통해 사회 안전 매트리스도 강화하겠다"고 약속했다.

이밖에 ▲주가 누르기 방지를 위한 상장주식 평가방법 개편 ▲MSCI 선진국 지수 편입 ▲국가자산기본법 제정 ▲교육재정교부금 개편 ▲공공기관 기능 개혁 ▲기초연금의 하후상박 구조 도입 ▲행정·경제형벌 합리화 등도 함께 언급했다.

구 부총리는 "이런 정책 노력을 바탕으로 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체불가 대한민국을 실현시키겠다"고 거듭 강조했다.

rang@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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