안양시 비산대교, 화려한 빛으로 재탄생...야간 경관 개선 완료

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최대호 시장 "시민들에 따뜻한 위로·즐거움 주는 야간 랜드마크 되길 기대"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시의 대표적인 상징 교량인 '비산대교'가 오랜 노후화의 어두운 옷을 벗고 화려하고 따뜻한 빛을 품은 지역의 야간 명소로 새롭게 태어났다.

안양 비산대교 경관조명 교체 후의 모습. [사진=안양시]

안양시는 비산대교의 낡은 경관 조명 시설을 전면 교체하는 '비산대교 경관개선 사업'을 성공적으로 마무리하고 정식 점등했다고 14일 밝혔다.

길이 98m, 너비 26m 규모의 비산대교는 많은 시민이 이용하는 안양 지역 교통의 요충지이자 안양천을 동서로 가로지르는 상징적인 교량이다.

그러나 지난 2007년 경관 조명이 처음 설치된 이후 오랜 시간이 흐르면서 시설이 전반적으로 노후화돼 야간 도시 미관을 저해한다는 지적을 받아왔다.

안양 비산대교 경관조명 교체 후의 모습. [사진=안양시]

또한 조도 저하 등으로 안양천 산책로를 이용하는 시민들의 보행 환경에도 불편함이 남던 곳이었다.

이에 시는 경기도 특별조정교부금 8억 원을 확보하고 올해 5월 본격적인 착공에 돌입했다.

약 2개월간 진행된 이번 공사를 통해 시는 비산대교 상부 조형물을 비롯해 하부 교각, 보행로 구간에 발광다이오드(LED) 경관 조명을 집중적으로 배치·설치해 아름답고 청결한 야간 환경을 조성했다.

안양 비산대교 경관조명 교체 후의 모습. [사진=안양시]

최대호 안양시장은 "화려하게 변신한 비산대교가 안양천을 찾는 시민들에게 따뜻한 위로와 즐거움을 주는 새로운 야간 랜드마크가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 관내 주요 공공시설물의 경관을 지속해서 정비해 시민들이 체감할 수 있는 품격 있고 살기 좋은 안양시를 만들어가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com