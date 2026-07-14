신한라이프, 시니어 고객 대상 자산관리 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프는 13일 시니어 대상 자산관리 세미나를 열었다
- 행사에서 자기 돌봄 기술과 노후 자산관리, 상속·증여, 신탁 서비스를 다뤘다
- 신한라이프는 시니어 맞춤 콘텐츠로 평생 파트너 역할을 강화하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 지난 13일 서울 중구 을지로 푸르지오 아트홀에서 시니어 고객을 대상으로 '행복한 삶, 현명한 자산관리' 세미나를 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사에는 신한라이프 재무설계사(FC)와 고객 등 200여명이 참석했다. 안정적인 노후 준비를 위한 자산관리와 상속·증여, 신한금융그룹과 연계한 신탁 서비스 등 시니어 고객의 주요 관심사를 중심으로 프로그램이 진행됐다.
오프닝 강연에서는 이호선 교수가 '삶의 기쁨과 자기 돌봄 기술'을 주제로 행복한 삶을 위한 자기 돌봄의 중요성과 일상에서 실천할 수 있는 방법을 소개했다.
이어 정재민 신한라이프 WM 자문변호사가 보험금청구권 신탁 서비스를 설명하고, 실제 사례를 바탕으로 상속·증여와 자산승계 과정에서 유의해야 할 사항을 안내했다.
신한라이프 관계자는 "이번 세미나가 시니어 고객들이 행복한 삶과 안정적인 노후를 함께 고민하는 의미 있는 시간이 됐길 바란다"며 "앞으로도 고객의 다양한 수요를 반영한 콘텐츠와 서비스를 통해 든든한 평생 파트너가 되도록 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com