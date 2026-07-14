SG, 경기 북부 생산기반 확보 검토

유상증자 시설자금 활용

수도권 아스콘 공급체계 확대 추진



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아스콘 전문기업 SG가 수도권 공급체계 강화를 위해 경기 북부 지역을 중심으로 생산 인프라 확보를 검토한다. 관련 투자에는 유상증자로 확보하는 시설자금을 활용할 계획이다.

SG는 수도권 북부 공급망을 확대해 공공 인프라 사업 대응력을 높이고 물류 효율을 개선할 방침이라고 14일 밝혔다. 생산거점을 추가로 확보해 수도권에 집중된 도로 유지보수 수요에 대응한다는 구상이다.

국토교통부의 '2025년 전국 도로 교통량 조사'에 따르면 77호선 자유로 서울시계~장항나들목(IC) 구간의 하루 평균 교통량은 20만5815대로 집계됐다. 수도권 제1순환고속도로 노오지분기점(JCT)~서운분기점(JCT) 구간은 하루 평균 22만4238대로 전국에서 가장 많은 교통량을 기록했다.

SG 로고. [사진=SG]

SG는 교통량이 많은 지역은 포트홀과 균열 등 도로 노후화에 따른 유지보수 수요가 지속적으로 발생하며, 도로 보수공사는 적기 공급이 필요한 만큼 생산거점과 현장 간 접근성이 공급 대응에 영향을 미친다고 설명했다.

정부도 도로 유지관리 관련 투자를 확대하고 있다. 국토교통부의 2026년 예산은 62조8000억원으로 편성됐다. 이 가운데 국도 유지관리에 2조1000억원, 위험도로와 병목지점 개선에 3443억원이 반영됐다. 201개 도로 건설사업에는 3조5000억원이 투입된다.

SG는 최근 서울시 주요 버스전용차로와 간선도로에 제강슬래그를 활용한 고내구성 아스팔트 '에코스틸아스콘'을 공급했다. 회사는 서울시 도로 적용 경험을 기반으로 수도권 공공 인프라 사업 참여를 확대할 계획이다.

한국산업경제연구소의 생애주기비용(LCC) 분석 결과에 따르면 에코스틸아스콘은 일반 아스팔트와 비교해 30년 기준 유지관리 예산을 약 57.4% 절감할 수 있는 것으로 분석됐다.

SG 관계자는 "교통량이 집중된 수도권은 도로 유지관리 수요가 지속적으로 발생하는 시장"이라며 "수도권 공급체계를 강화해 공급 효율과 대응 속도를 높이고, 서울시에서 축적한 고내구성 포장 기술 적용 경험을 기반으로 수도권 공공 인프라 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com