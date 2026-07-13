경기도소방 역사상 최초 '자체 승진' 여성 소방서장 탄생

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추미애 지사 "도민의 생명을 지키기 위한 헌신이 만들어 낸 값진 결과"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도소방재난본부 출범 이후 34년 만에 처음으로 경기도 내부 승진을 통한 여성 소방정(소방서장급)이 탄생했다.

추미애 경기도지사는 13일 경기도청 집무실에서 경기도소방재난본부 소방준감 및 소방정 승진자들을 대상으로 임명장을 수여했다고 밝혔다.

추미애 경기도지사는 13일 경기도청 집무실에서 경기도소방재난본부 소방준감 및 소방정 승진자들을 대상으로 임명장을 수여했다. [사진=경기도]

이번 수여식에서 가장 이목을 끈 인물은 허선경 소방정이다. 지난 1992년 경기도소방재난본부가 출범한 이래 경기도에서 자체적으로 승진한 첫 여성 소방정이기 때문이다. 기관장급인 소방정은 현재 경기도 내에 총 49명이 포직해 있다.

허 소방정은 그동안 경기도 내 주요 핵심 보직을 두루 거치며 화재 예방, 재난 현장 대응, 소방 조직 운영 등 다방면에서 탁월한 전문성과 리더십을 입증해 왔다는 평가를 받는다.

추미애 경기도지사는 "허선경 소방정의 이번 승진은 성별의 장벽을 넘어 오직 현장에서 쌓아 올린 전문성과 책임감 그리고 도민의 생명을 지키기 위한 헌신이 만들어 낸 값진 결과"라며 "경기도소방의 새로운 이정표가 미래의 수많은 후배 소방관들에게 희망과 도전의 계기가 되길 바란다"고 축하를 전했다.

한편 이날 임명장 수여식에서는 허 소방정과 함께 박정훈 소방준감, 문충락·서의석·조재관·이용석 소방정 등 총 6명의 승진 공직자가 임명장을 받았다.

추 지사는 승진자들에게 "도민의 안전을 최우선 가치로 삼고 민생 현장의 목소리에 더욱 귀 기울여 달라"며 "현장 대원들의 건강과 안전을 세심히 살피는 동시에 현장의 애로사항은 적극적으로 소통해 개선해 나가자"고 덧붙였다.

추미애 경기도지사는 13일 경기도청 집무실에서 경기도소방재난본부 소방준감 및 소방정 승진자들을 대상으로 임명장을 수여했다. [사진=경기도]

현재 경기도소방에는 전체 소방공무원의 약 15%에 달하는 1700여 명의 여성 소방공무원이 재직 중이며 화재 진압과 예방, 구조·구급, 소방 행정 등 전 분야에서 활발히 활약하고 있다.

1141world@newspim.com