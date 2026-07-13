의정부시의회, 호우 취약지역 긴급 점검…'재해 예방' 의정활동 강화

신곡지하차도 등 4개소 관리 실태 점검

지속적 지원 약속으로 시민 안전 강화

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시의회는 장마철 집중호우로 인한 피해가 우려되는 가운데 재해 취약지 점검에 나서며 선제적 재난 대응에 속도를 높이고 있다고 13일 밝혔다.

의정부시의회의 호우 취약지역 긴급 현장 점검 [사진=의정부시의회]

의정부시의회는 이날 관내 주요 재해취약지역 및 공사현장 등 4개소를 방문해 긴급 현장 점검을 실시했다. 이날 점검에는 조세일 의장을 비롯한 제10대 의정부시의회 의원 전원과 관계 공무원들이 참석했으며 시민의 생명과 재산 보호를 위한 선제적 의정활동의 일환으로 진행됐다.

의원들은 먼저 신곡지하차도를 찾아 진입 차단 시스템 등 시설물 운영 현황을 집중 점검하고 침수 우려 구간의 관리 실태를 꼼꼼히 살폈다. 이어 부용천 호안 정비 공사 현장을 방문해 집중호우 시 하천 범람 가능성과 토사 유실 우려가 없는지 여부를 면밀히 확인했다.

의정부시의회의 호우 취약지역 긴급 현장 점검 [사진=의정부시의회]

이와 함께 관내 호우 취약 지역으로 지목된 민락동 용민로122번길 일원과 호원동 평화로272번길 일원을 직접 둘러보며 실제 호우 시 발생할 수 있는 사각지대를 파악하는 데 주력했다. 의원들은 주민들이 체감하는 위험 요소를 현장에서 발굴하고 추가 보완이 필요한 사항을 집행부와 공유할 계획이다.

조세일 의장은 "기후변화로 인해 예측하기 어려운 국지성 호우가 빈번해진 만큼 재난 대비는 과하다 싶을 정도로 선제적이고 철저해야 한다"며 "의정부시의회는 시민들이 안심하고 여름철을 보낼 수 있도록 수해 취약 지역에 대한 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 그는 또 "집행부와 긴밀히 협력해 재해 없는 안전한 의정부시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

asj7376@newspim.com