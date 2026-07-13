한국 리커브 양궁, 월드컵 4차 대회 남녀 단체전 동반 金  

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 양궁 대표팀이 스페인 마드리드에서 열린 2026 현대 양궁 월드컵 4차 대회에서 종합 우승을 차지했다. 9월 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 치른 마지막 모의고사를 성공적으로 마쳤다.

한국은 12일(현지시간) 대회 마지막 날 리커브 남녀 단체전을 동시에 석권했다. 강채영, 이윤지, 오예진으로 구성된 여자 대표팀은 단체전 결승에서 미국을 5-1로 완파했다. 올해 월드컵 대회 첫 단체전 우승이다. 김우진, 김제덕, 이우석이 나선 남자 대표팀 역시 결승에서 프랑스를 5-3으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 남자 대표팀은 2차 상하이 대회, 3차 안탈리아 대회에 이어 월드컵 3연속 단체전 정상에 올랐다.

남자 양궁 대표팀의 김우진(왼쪽), 김제덕(가운데), 이우석이 12일(현지시간) 양궁 월드컵 4차대회 리커브 남자 단체전에서 우승을 차지한 후 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=세계양궁연맹]

여자 양궁 대표팀의 오예진(왼쪽), 이윤지(가운데), 강채영이 12일(현지시간) 양궁 월드컵 4차대회 리커브 여자 단체전 우승을 차지한 후 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=세계양궁연맹]

개인전에서도 동메달 2개를 추가하며 힘을 보탰다. 여자 개인전 준결승에서 패한 오예진은 3위 결정전에서 키르티(인도)를 7-1로 제압했다. 남자 개인전의 김제덕도 3위 결정전에서 레온 제멜라(독일)를 6-2로 누르고 시상대에 올랐다.

한국은 컴파운드 여자 단체전 동메달 1개를 포함해 총 금메달 2개, 동메달 3개로 대회 종합 순위 1위에 등극했다. 다만 김우진과 오예진이 호흡을 맞춘 혼성 단체전은 8강에서 스페인에 3-5로 패해 아쉬움을 남겼다.

대한양궁협회는 "이번 대회를 통해 드러난 전력을 바탕으로 아시안게임 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다. 3년 전 항저우 아시안게임에서 금메달 4개를 수확했던 한국 양궁은 이번 대회 선전으로 대회 2연속 메달 싹쓸이 기대감을 한층 높였다.

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