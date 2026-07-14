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[하반기 경제성장전략] AI 창업부터 스케일업까지…'중소기업 성장사다리' 키운다

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  • 정부는 14일 AI 대전환기에 맞춰 중소기업 성장사다리 구축을 골자로 한 하반기 경제성장전략을 발표했다.
  • 창업단계에선 '모두의 창업'과 딥테크·IP투자펀드 등으로 혁신창업을 육성하고, 성장단계에선 세제·재정·규제 지원을 성장유망기업 중심으로 재편해 '피터팬 증후군'을 완화한다.
  • 소상공인에 대해선 생활형 R&D와 전통시장·골목상권 지원을 확대하고, AI 활용 위기 징후 조기 포착·채무조정·기술탈취 과징금 강화로 재도약 기반을 마련한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '2026년 하반기 경제성장전략' 발표
'모두의창업' 전국 확산…AI·성장투자 패키지 지원
소상공인 생활 R&D 확대…위기기업 재도약 뒷받침

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인공지능(AI) 확산으로 산업 환경이 빠르게 바뀌는 가운데 정부가 창업부터 성장, 재도약까지 이어지는 '중소기업 성장사다리' 구축에 나선다. 국민 누구나 창업에 도전할 수 있는 기반을 확대하는 한편 AI 활용 확산과 성장투자 지원, 소상공인 기술혁신을 연계해 중소기업의 성장 기반을 강화하겠다는 전략이다.

정부는 14일 국무회의에서 관계부처 합동으로 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 발표했다. 이번 전략에서 정부는 중소기업과 소상공인 등 경제주체가 AI 대전환기의 성장 기회를 함께 누릴 수 있도록 양극화 극복을 구조혁신의 핵심 과제로 제시했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

◆ '모두의 창업' 전국 확대…범부처 창업 생태계 구축

정부는 대규민 창업 오디션 사업인 '모두의 창업 프로젝트'를 통해 올해 혁신창업가 1만5000명을 육성하고, 내년에는 사업 규모를 확대할 계획이다.

지원은 단계별로 이뤄진다. 창업 초기에는 멘토링과 함께 200만원의 창업활동자금을 지원하고, 지역·권역 오디션을 통과하면 최대 2000만원의 사업화 자금과 협약보증 등을 제공한다. 이후 전국 경연 진출팀에는 최대 1억원의 사업화 자금과 함께 500억원 규모의 창업열풍펀드를 연계하고, 최종 우승자에게는 상금과 투자금 등 총 10억원 규모의 지원을 제공한다.

청년의 유망 중소기업 창업에 대한 세제지원도 강화한다. 또 지식재산처의 '모두의 아이디어'와 과학기술정보통신부의 'AI 경진대회' 등 범부처 사업에서 발굴한 혁신 인재를 내년부터 '모두의 창업'과 연계해 창업으로 이어지도록 할 계획이다.

국민의 우수 아이디어를 국가 차원의 데이터베이스(DB)에 축적하고 거래와 사업화, 보상까지 연결하는 활용체계도 구축한다. 아울러 핵심 해외 특허를 확보해 특허풀을 만들고 여기서 발생하는 소송 합의금과 배상금, 실시료 등을 재원으로 하는 IP 투자펀드도 확대 조성한다.

정부는 딥테크 창업 육성도 본격화한다. 4대 과학기술원에 창업원을 기존 1곳에서 4곳으로 확대 설치하고, 창업리그와 AI 1인 창업 지원 등 전 주기 창업지원 체계를 마련한다. 연구개발특구에는 200억원 규모의 특구 퍼스트 딥펀드와 1000억원 규모의 스케일업펀드를 신설하는 등 전용 투자기반도 구축한다.

◆ 성장기업에 지원 집중…점감구간으로 '피터팬 증후군' 완화

정부는 중소기업 지원체계를 투자와 성장을 촉진하는 방향으로 개편한다. 세제와 재정, 규제 등 기존 지원제도를 성장 중심으로 재설계해 성장 가능성이 높은 기업에 정책 지원이 집중되도록 할 계획이다.

우선 중소기업이 중견기업으로 성장할 때 세제 혜택이 급격하게 줄어드는 부담을 완화한다. 중소기업 특별세액감면과 영상·웹툰 콘텐츠 제작비 세액공제 혜택이 중견기업 전환과 동시에 크게 감소하지 않도록 지원액을 단계적으로 줄이는 점감구간을 신설할 방침이다. 기업 규모가 커질수록 정책 지원이 갑자기 사라져 성장을 꺼리는 이른바 '피터팬 증후군'을 완화하려는 취지다.

재정 지원도 기업의 성장 단계와 성과를 중심으로 재편한다. 기업을 ▲고속성장 ▲성장유지 ▲성장정체 ▲성장하락 등 네 가지 유형으로 구분해 유형별 지원방안을 마련하고, 고속성장기업에 지원이 집중되도록 사업 구조를 다시 설계할 계획이다.

중소기업 압정형 구조와 피라미드형 구조 비교 [자료=중소벤처기업부] 2024.04.29 rang@newspim.com

중소기업 지원사업의 심사체계도 성장성과 잠재력을 갖춘 기업 중심으로 바꾼다. 최근 3년간 매출 또는 고용 증가율이 5% 이상이거나, AI 기업평가에서 상위 30%에 해당하는 기업 가운데 하나 이상의 요건을 충족하면 성장성과 잠재력을 갖춘 기업으로 판단한다.

정부는 올해 하반기 3개 사업에서 이를 시범 적용한 뒤 내년부터 범부처 중소기업 지원사업으로 확산할 방침이다. 성장성이 높은 유망기업을 선정해 단계별 맞춤형 지원을 제공하고 중견기업으로 육성하는 점프업 프로그램도 내년부터 확대한다.

기업의 투자와 성장을 가로막는 규모별 규제도 전면 재검토한다. 기업이 중소기업에서 중견기업으로 성장하는 과정에서 새롭게 적용되는 규제를 발굴하고, 성장 유인을 떨어뜨리는 제도는 개선한다는 구상이다.

경영 위기에 처한 중소기업을 조기에 발견하기 위한 체계도 구축한다. 전체 중소기업을 대상으로 AI를 활용해 위기 징후를 선제적으로 포착하는 시스템을 내년까지 구축하고, 금융회사의 상생금융지수 평가에는 중소기업 채무조정 실적을 반영하기로 했다.

기술탈취 등 불공정거래 근절에도 나선다. 정부는 오는 12월까지 기술탈취 손해액 산정 가이드라인을 마련하고 직권조사와 과징금, 시정명령 제도를 도입·강화할 계획이다.

부정경쟁방지법과 중소기업기술보호법에는 과징금 제도를 도입하고, 하도급법상 과징금 한도는 현행 20억원에서 100억원으로 높이는 방안을 추진한다. 피해 중소기업이 실제 손해에 상응하는 배상을 받고 기술탈취 행위에 대한 억지력을 높이겠다는 취지다.

◆ 소상공인 생활형 R&D 400억원…위기 징후 사전 포착

소상공인의 아이디어를 실제 제품과 서비스로 구현하는 생활형 연구개발(R&D) 지원도 강화한다. 정부는 유망 소상공인의 아이디어가 시장성을 갖춘 제품·서비스로 이어지도록 기술개발과 사업화를 묶은 생활문화혁신 패키지에 올해 400억원을 지원할 계획이다.

역사·문화적 상징성을 지닌 전통시장과 지역 골목상권 육성도 병행한다. 백년시장 10곳에는 한 곳당 최대 30억원을 지원하고, 유망골목상권 50곳에는 최대 5억원을 투입해 상권 특성에 맞는 사업을 추진한다.

[서울=뉴스핌] 최지환 인턴기자 = 16일 오후 동작구 노량진수산시장에 온누리상품권 이용을 독려하는 입간판이 설치되어 있다. 노량진수산시장은 그동안 온누리상품권 이용이 불가능했지만 '골목형 상점가'로 지정되면서 온누리상품권 취급이 가능해졌다. 2023.08.16 choipix16@newspim.com

소상공인 지원 방식은 폐업 이후의 사후 지원에서 위기 징후를 조기에 발견하는 예방 중심으로 전환한다. 정부는 신용 하락 등 부실 징후가 나타난 소상공인을 사전에 선별해 '위기알림톡'을 보내고, 이용할 수 있는 정책을 미리 안내할 계획이다.

경영 위기가 본격화되기 전 경영진단과 멘토링 등을 제공하는 데 올해 246억원을 투입한다. 현재 폐업했거나 폐업을 앞둔 소상공인, 폐업 이후 재창업자 등을 중심으로 이뤄지던 지원을 위기 단계까지 앞당겨 부실 확대를 막겠다는 취지다.

정부는 성장 가능성이 높은 중소기업에는 지원을 집중하고, 경영 위기에 놓인 중소기업과 소상공인은 조기에 발굴해 재도약을 돕는 방식으로 성장사다리를 다시 설계한다는 방침이다.

rang@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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