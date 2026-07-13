시한부·투병 청춘들의 사랑…'내 남은 연애' 8월 3일 첫방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS가 삶과 죽음의 경계에 섰던 청춘들의 사랑을 담은 새로운 연애 리얼리티를 선보인다.

오는 8월 3일 밤 10시에 첫 방송 되는 SBS 새 예능 '내 남은 연애'는 시한부 선고를 받은 경험이 있거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 연애 리얼리티다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내 남은 연애 MC. [사진=SBS] 2026.07.13 moonddo00@newspim.com

"만약 내게 남은 시간이 얼마 없다면, 나는 누구를 사랑할까?"라는 묵직한 질문에서 출발한 이 프로그램은 삶의 유한함을 누구보다 가까이에서 경험한 청춘들이 다시 주어진 '오늘'을 통해 진정한 사랑을 찾아가는 과정을 담는다. 이들은 과거의 아픔이 남긴 흔적을 솔직하게 마주하면서도 누구보다 치열하게 '현재의 사랑'에 집중하며 시청자들에게 신선하고 깊은 울림을 선사할 예정이다.

특히 '내 남은 연애'에서는 남녀가 서로에게 매일 밤 '시간'을 주고받는 독창적인 매칭 시스템을 도입해 기존의 연애 프로그램과 차별화된 긴장감과 몰입도를 선사한다. 여기에 직접 출연자를 섭외한 제작진조차 예상하지 못했던 남녀 출연자 간의 운명적인 서사와 영화 같은 인연이 밝혀지면서 예측할 수 없는 러브라인이 펼쳐질 전망이다

프로그램의 몰입도를 극대화할 MC 라인업도 기대를 모은다. 배우 이세영, 가수 정용화, 세븐틴 도겸, 최예나가 스튜디오 MC로 의기투합해 호흡을 맞춘다. 출연진과 비슷한 나이대로 구성된 MC들은 청춘들의 현실적인 고민과 연애 이야기에 더욱 깊이 공감하며 프로그램의 깊이와 재미를 배가시킬 것으로 보인다.

데뷔 후 첫 연애 예능 MC에 도전하는 이세영은 첫 녹화부터 출연자들의 서사에 눈물을 흘리며 진심 어린 몰입을 보여줬고, 연예계 대표 '연프 중독자'로 알려진 정용화는 미묘한 러브라인을 세밀하게 읽어내며 청춘들의 조력자로 활약한다. 여기에 특유의 따뜻한 'INFP' 성향으로 출연진에게 깊이 동화되는 세븐틴 도겸의 매력과, 어린 시절 소아암 투병을 극복한 경험을 바탕으로 누구보다 깊은 유대감을 드러내면서도 날카로운 분석력을 발휘할 최예나의 활약이 더해져 남다른 시너지를 완성할 것으로 기대된다.

연출은 MZ 점술가들의 로맨스라는 파격적인 소재로 화제를 모은 일명 무당 연프,'신들린 연애'의 이은솔 PD가 맡았다. 전작에서 인간의 본질적인 감정과 예측 불허의 관계성을 감각적으로 풀어내며 연출력을 인정받았다. 이은솔 PD는 "삶의 유한함을 누구보다 잘 아는 청춘들이 주어진 시간 동안 얼마나 뜨겁고 찬란하게 사랑하는지, 그 남다르고 특별한 진심을 진정성 있게 담고자 했다"라며 "제작진조차 예상하지 못했던 놀라운 인연과 관계들이 끝까지 이어졌다. 출연자분들의 서사에 많은 응원과 기대를 부탁드린다."고 전했다.

가장 간절하기에 그 어느 때보다 눈부실 청춘들의 연애 기록, SBS '내 남은 연애'는 8월 3일 월요일 밤 10시에 첫 방송 된다.

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