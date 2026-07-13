강원 전역 폭염 특보 발효...동해안 체감온도 35도 옷돌아

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 전역에 폭염특보가 발효된 가운데 동해안을 중심으로 체감온도가 35도를 웃도는 등 극심한 무더위가 이어지고 있다.

13일 강원지방기상청이 발표한 기상자료(오후 1시10분 기준)에 따르면 현재 강원중·남부 동해안과 속초평지, 삼척·동해 산지 등에는 폭염경보, 북부내륙과 일부 산지에는 폭염주의보가 내려진 상태다. 내륙과 동해안, 산지 일부에는 열대야주의보도 함께 발효됐다.

일최고체감온도 분포도.[사진=강원기상청] 2026.07.13 onemoregive@newspim.com

이날 주요 지점 체감온도는 달방댐(동해) 35.9도, 등봉(삼척) 35.7도, 강릉 구정 35.6도, 하조대(양양) 35.4도, 동해 심곡 35.3도 등으로 나타났다. 내륙에서도 횡성 서원 34.5도, 춘천 남산 34.0도 등 대부분 지역이 33도를 웃돌았다.

기상청은 14일까지 강원 대부분 지역에서 체감온도 33도 이상, 폭염경보 지역은 35도 내외의 더위가 지속될 것으로 내다봤다. 일부 지역에서는 소나기로 일시적인 기온 하강이 있겠지만 이후 높은 습도로 인해 다시 체감온도가 상승할 것으로 예상된다.

특히 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 열대야 현상도 이어질 전망이다. 이에 따라 온열질환 위험이 커질 수 있어 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취, 취약계층 건강관리 등이 요구된다.

기상청은 "폭염과 열대야가 동시에 지속될 경우 체력 회복이 어려워질 수 있다"며 "실내 온도 관리와 야간 건강관리에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.

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