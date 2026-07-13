깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/13)

AI 핵심 요약beta
- ASML·TSMC·엔비디아가 뉴욕 주간 반도체 심리를 가른다
- 메타 AI 퇴장, 홀텍 상장, 팔란티어·에코스타 주목했다
- 중국 A주·홍콩선 AI·반도체·방산 자금 쏠림 이어졌다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월13일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] ①ASML·TSMC 반도체 심리 가른다…침묵 깨는 워시
엔비디아 비공개 설명회 무슨 얘기 나왔나...3가지 메시지
[아시아 특징주] 신흥시장 삼킨 AI 3인방…펀드들, 다른 데로 눈돌린다
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[일본 특징주] 자본 제휴 없다던 세븐앤아이, 소프트뱅크에 문 연 사정
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[미국 특징주] 미국 2분기 실적 프리뷰…눈높이는 이미 '하늘'
[미국 특징주] 메타 AI 이미지 기능, 여론 뭇매에 초고속 퇴장
나토 3.0 방산 슈퍼사이클 ② 전쟁 클라우드 장악한 팔란티어의 독주
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[미국 특징주] 보잉, 시애틀 인근에 737 맥스 4번째 조립라인 가동
[미국 특징주] 엔터 거물 딜러, MGM 리조트 잔여 지분 인수 추진
[미국 특징주] 델타항공, 프리미엄·기업·국제선 수요가 고유가 상쇄
해외자금 A주 베팅 역대 최고① '첨단기술주'로 재편된 투자지형도
[중국증시 주간 포인트] ①中 상반기 GDP 발표, 수출입 지표, 생산∙소매∙투자 지표, WAIC 개최, 중국 서부 AI 로봇대회, AGI Summit SF 2026 개최
[중국 특징주] 메타X 필두 GPU 테마 강세, 두 가지 배경이 견인
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