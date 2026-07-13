경기도의회 의장단, 사무처 직원과 첫 상견례…"최고 지방의회 만들자"

제12대 경기도의회 전반기 의장단 "소통·협력 바탕으로 신뢰받는 의회 만들 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제12대 경기도의회 전반기 의장단이 의회 사무처 공직자들과 첫 공식 만남을 갖고 소통과 협력을 바탕으로 도민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다는 의지를 다졌다.

경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더불어민주당·용인3)과 고은정(더불어민주당·고양10)·김미숙(더불어민주당·군포3) 부의장, 의정국장을 비롯한 의회 사무처 직원들이 참석한 가운데 '제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례'를 개최했다고 밝혔다.[사진=경기도의회]

경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더불어민주당·용인3)과 고은정(더불어민주당·고양10)·김미숙(더불어민주당·군포3) 부의장, 의정국장을 비롯한 의회 사무처 직원들이 참석한 가운데 '제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례'를 개최했다고 밝혔다.

의회에 따르면 이번 상견례는 지난 7일 제12대 전반기 의장단이 공식 선출된 이후 의회 사무처 직원들과 한자리에 모인 첫 공식 행사다. 참석자들은 새 의회의 출발을 축하하고 도민 중심의 의정활동을 뒷받침하기 위한 긴밀한 공조를 약속했다.

경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더불어민주당·용인3)과 고은정(더불어민주당·고양10)·김미숙(더불어민주당·군포3) 부의장, 의정국장을 비롯한 의회 사무처 직원들이 참석한 가운데 '제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례'를 개최했다고 밝혔다. [사진=경기도의회]

남종섭 의장은 인사말을 통해 "경기도의회는 전국에서 가장 큰 광역의회로 우리가 가는 길이 곧 대한민국 지방의회의 역사가 된다"며 "최고의 지방의회를 만들어 가는 여정에 의회 사무처 구성원 모두가 주역으로 함께해달라"고 당부했다.

이어 남 의장은 "모든 직원이 자부심을 품고 일할 수 있도록 쾌적하고 공정한 근무 환경을 조성하겠다"며 "지금은 오직 도민만을 바라보고 힘을 모아야 할 때인 만큼 서로 신뢰하고 존중하며 같은 방향으로 나아가자"고 덧붙였다.

경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더불어민주당·용인3)과 고은정(더불어민주당·고양10)·김미숙(더불어민주당·군포3) 부의장, 의정국장을 비롯한 의회 사무처 직원들이 참석한 가운데 '제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례'를 개최했다고 밝혔다. [사진=경기도의회]

고은정 제1부의장은 "대한민국 최대 광역의회의 위상을 높이고 도민의 신뢰를 얻기 위해서는 사무처 직원 여러분의 전문성과 지혜가 절대적으로 필요하다"며 "서로 믿고 의지하는 동반자로서 제12대 의회의 새로운 여정을 멋지게 동행하자"고 강조했다.

김미숙 제2부의장 역시 "각자 맡은 역할은 다르지만 직원 여러분의 열정이 하나로 모일 때 경기도의회를 움직이는 거대한 힘이 된다"며 "언제든 먼저 인사하고 편하게 소통할 수 있는 부의장이 돼 직원들이 일하는 보람을 느끼는 일터를 함께 일구겠다"고 약속했다.

경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더불어민주당·용인3)과 고은정(더불어민주당·고양10)·김미숙(더불어민주당·군포3) 부의장, 의정국장을 비롯한 의회 사무처 직원들이 참석한 가운데 '제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례'를 개최했다고 밝혔다. [사진=경기도의회]

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