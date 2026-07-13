익산시, 장마철 가축분뇨 불법 배출 특별점검

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8월까지 배출·처리시설 집중 점검...주요 하천 오염원 차단

주·야간 감시체계 운영...행정처분·사법 조치 등 엄정 대응

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 장마철 가축분뇨 불법 배출로 인한 하천 수질오염과 악취 발생을 예방하기 위해 오는 8월까지 지역 내 가축분뇨 배출·처리시설을 대상으로 특별점검을 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 점검은 집중호우 시 가축분뇨와 야적 퇴비가 빗물과 함께 하천으로 유입돼 수질오염과 악취를 유발하는 것을 예방하기 위해 마련됐다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.07.13 lbs0964@newspim.com

시는 산북천과 함열천, 탑천, 익산천 등 불법 배출 우려가 높은 주요 하천 주변을 중심으로 오염원 차단에 집중하고 주·야간 감시체계를 운영해 단속의 실효성을 높일 계획이다.

주간에는 2인 1조 특별점검반이 축사와 공공수역, 농경지 등을 순찰하며 가축분뇨와 퇴비의 무단 방치 여부를 집중 점검한다. 야간에는 악취상황실과 축산악취 상시감시반을 활용해 무단 방류 우려 지역을 집중 감시하고 불법 행위를 사전에 차단할 방침이다.

시는 점검 과정에서 적발된 위반 사항에 대해서는 관련 법령에 따라 행정처분과 사법 조치 등 엄정 대응할 계획이다.

익산시 관계자는 "가축분뇨 무단 방류와 하천 주변 퇴비 방치는 시민 안전과 환경을 위협하는 중대한 위반 행위"라며 "수질오염 예방과 쾌적한 생활환경 조성을 위해 축산농가에서도 배출시설 관리와 퇴비 관리에 적극 협조해 주시길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com