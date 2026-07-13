메이저 최초 60타 유해란, 테일러메이드 TP5와 함께 쓴 기록

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=볼에 새긴 '62'를 스스로 넘었다. 팀 테일러메이드 유해란이 TP5와 함께 메이저 최초 60타를 기록을 썼다.

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아문디 에비앙 챔피언십에서 우승하며 2개 메이저 대회 연속 우승을 달성했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=팀 테일러메이드 유해란 선수 아문디 에비앙 챔피언십 우승 [사진=테일러메이드] 2026.07.13 iaspire@newspim.com

유해란은 아문디 에비앙 챔피언십 최종 라운드에서 이븐파 71타를 기록했다. 최종 합계 19언더파 265타를 기록한 유해란은 연장 승부에 돌입해 첫 번째 연장전에서 버디를 잡으며 우승을 확정했다.

지난달 KPMG 여자 PGA 챔피언십 생애 첫 메이저 우승을 차지한 데 이어 2주 만에 다시 메이저 트로피를 들어 올리며, 올 시즌 메이저 2승과 LPGA 투어 통산 5승을 달성했다.

이번 우승 과정에서 가장 강렬한 장면은 3라운드에서 나왔다. 유해란은 이글 1개와 버디 9개를 몰아치며 11언더파 60타를 기록했다. 이는 남녀 메이저 대회를 통틀어 최초로 나온 60타이자 최저타 신기록이다.

지난 KPMG 여자 PGA 챔피언십 우승 당시부터 유해란이 사용하는 테일러메이드 TP5 골프볼에 새겨진 숫자 '62'와 태양 모양의 사이드 스탬프가 눈길을 끌었다. '62'는 유해란의 개인 베스트 스코어를, 태양 모양은 이름 속 '해'를 상징한다.

유해란은 이번 대회에서 기존 기록을 두 타 줄인 60타를 기록하며 볼에 새긴 자신의 베스트 스코어마저 넘어섰다. 자신만의 의미를 담은 TP5 볼과 함께 2개 메이저 대회 연속 우승과 남녀 메이저 사상 최초의 60타라는 특별한 순간을 완성했다.

유해란은 지난 우승 후 인터뷰에서 "골프볼은 드라이버부터 어프로치까지 모든 샷을 소화해야 하기에 '만능'이어야 한다고 생각한다"며 "TP5는 제가 기대하는 대로 반응해줄 것이라는 확신이 있어, 생각할 것이 많은 상황에서도 볼을 믿고 경기를 풀어나갈 수 있었다"고 밝힌 바 있다.

유해란은 이번 대회에서도 테일러메이드 Qi4D LS 드라이버와 TP5 골프볼을 사용했다. Qi4D LS는 Qi4D 드라이버 패밀리 가운데 가장 빠른 스피드와 가장 낮은 스핀 성능을 제공하는 모델이다. 공기 흐름을 정밀하게 분석한 헤드 설계를 통해 스윙 시 공기 저항을 줄이고 헤드 스피드를 최대한 끌어낼 수 있도록 설계됐으며, 이러한 특성이 유해란의 강력하고 정교한 티샷 퍼포먼스를 뒷받침했다.

TP5는 비거리와 스핀, 타구감, 컨트롤 성능을 균형 있게 제공하는 골프볼로, 특히 쇼트게임에서 필요한 정교한 스핀과 컨트롤을 지원한다.

이번 우승으로 유해란은 세계 정상급 선수로서의 존재감을 다시 한번 입증했다. 특히 자신의 골프볼에 새긴 '62'를 넘어선 역사적인 60타는 유해란과 TP5가 함께 만들어낸 새로운 기록으로 남게 됐다.

iaspire@newspim.com