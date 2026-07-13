전북교육청 사랑의장학회, 1259명에 5억원 장학금 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청 사랑의장학회가 13일 도내 학생 1259명에게 5억원 장학금을 지원한다고 밝혔다
- 장학생은 학교 추천과 신청 후 심의를 거쳐 8월 최종 확정될 예정이다
- 학업우수·보듬·재능우수 3개 분야로 선발해 학업·경제·재능 지원을 강화한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
학교 추천 거쳐 8월 최종 확정, 경제적 어려움·우수 인재 성장 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청 사랑의장학회는 올해 도내 초·중·고·특수학교 학생 1259명에게 총 5억원 규모의 장학금을 지원한다고 13일 밝혔다.
장학생은 각급 학교의 추천과 신청을 받아 교육지원청과 도교육청 심의를 거쳐 오는 8월 최종 확정될 예정이다.
장학생은 학업우수, 보듬, 재능우수 등 3개 분야로 나눠 선발한다. 학업우수 장학생은 학업 성취도와 성장 가능성이 뛰어난 중·고등학생을 대상으로 지원한다.
보듬 장학생은 경제적·사회적·심리적 어려움을 겪는 초·중·고·특수학교 학생을 대상으로 선발하며 재능우수 장학생은 전국 및 광역단위 각종 대회에서 우수한 성과를 거둔 초·중·고등학생에게 지급한다.
전북교육청 관계자는 "이번 장학금 지원이 도움이 필요한 학생과 재능을 갖춘 학생 모두에게 든든한 디딤돌이 되길 바란다"며 "학생들이 스스로 삶을 개척하고 미래를 준비할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com