진주시, '싱어송라이터 가호' 홍보대사 위촉…K-기업가정신 가치 전파

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 10일 가수 가호를 시 홍보대사로 위촉했다
- 시는 가호의 도전·성장 메시지가 K-기업가정신과 부합한다고 밝혔다
- 가호는 진주의 문화관광 자원과 축제 홍보 활동에 참여할 예정이다
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가호, 향후 축제 자원 홍보 활동 예정
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 싱어송라이터 가호를 홍보대사로 위촉하고 문화관광 홍보에 나선다.
시는 10일 경상국립대 칠암캠퍼스 경남 이스포츠 상설경기장 14층 스튜디오에서 5인조 밴드 KAVE 보컬 가호를 시 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.
이번 위촉은 가호의 음악 활동이 전달하는 도전과 성장의 메시지가 진주시가 강조하는 K-기업가정신 가치와 맞닿아 있다는 판단에 따라 추진됐다.
가호는 드라마 OST를 포함해 다수의 곡을 작사·작곡한 싱어송라이터로, 솔로와 밴드 활동을 병행하며 음악적 영역을 넓혀왔다. 밴드 KAVE 보컬로서도 공연 활동을 이어가고 있다.
시는 가호가 향후 홍보대사로서 진주의 문화관광 자원과 주요 축제 등을 알리는 활동에 참여할 예정이라고 설명했다.
조규일 시장은 "가호가 지닌 메시지와 활동이 지역 가치 확산에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "문화와 관광, K-기업가정신을 알리는 데 역할을 해주길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com