여수연안여객선터미널 무인발권기 13일 운영 개시

AI 핵심 요약beta
- 여수광양항만공사가 13일부터 여수연안여객선터미널에 무인발권기를 설치해 운영했다.
- 무인발권기는 온라인 예매 고객이 창구 방문 없이 승선권을 발급받을 수 있고 점자 키패드 등으로 교통약자 편의를 높였다.
- 공사는 발권 대기시간 단축과 터미널 운영 효율 향상으로 섬 관광 활성화와 해양관광 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대했다.
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 이용객 편의와 발권 절차 개선을 위해 여수연안여객선터미널에 무인발권기를 설치하고 오는 13일부터 운영한다.
10일 여수광양항만공사에 따르면 여객선터미널 1층에 무인발권기를 구축해 온라인 예매 이용객도 현장에서 창구 방문 없이 승선권을 발급받을 수 있게 됐다. 그동안 인터넷 예매 후에도 매표창구를 거쳐야 하는 불편이 있었다.
이번 사업은 YGPA를 비롯해 운항 선사 여수지방해양수산청 여수시 한국해운조합 등 관계기관 협력으로 추진됐다.
무인발권기에는 점자 키패드 등 배리어프리 기능을 적용해 고령자와 장애인 등 교통약자 이용 편의를 높였다.
공사는 발권 대기시간 단축과 터미널 운영 효율 향상은 물론 섬 관광 활성화와 해양관광 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대했다.
최관호 사장은 "이용객 중심 서비스 개선을 지속해 안전하고 편리한 터미널 환경을 조성하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com