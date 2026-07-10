SM "악플 삭제해도 소용없다"…악성 게시자 계정 공개·무관용 대응

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SM엔터테인먼트가 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 강경 대응 방침을 재차 밝혔다. 악성 게시자들의 계정을 공개하는 동시에 이미 고소 절차가 진행 중이라고 알리며 경고의 수위를 높였다.

SM엔터테인먼트는 10일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아티스트 권리침해 행위에 대한 법적 대응 현황을 공개했다.

SM로고 [사진=SM엔터테인먼트]

SM은 "최근 일부 악성 게시자들이 계정 및 게시글 삭제, 비활성화, 비공개 전환 등 각종 우회 행위를 통해 법적 책임을 회피하려 하고 있음을 당사 역시 인지하고 있다"라며 "그러나 어떠한 우회 행위에도 법적 책임이나 처벌을 피할 수 없다, 당사는 이미 실시간 채증을 통해 법적 대응에 필요한 자료를 충분히 확보하고 있으며, 우회 행위를 포함한 모든 불법행위에 대해 예외 없이 강력한 법적 대응을 진행 중"이라고 밝혔다.

이와 함께 SM은 엑스(X)와 각종 온라인 커뮤니티에서 활동한 악성 게시자들의 계정 일부를 공개했다. 회사는 해당 계정들에 대해 "확보된 자료를 바탕으로 이미 고소가 진행 중"이라고 설명했다.

SM은 "각종 플랫폼에서 행해지는 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 딥페이크, 저작권 침해 등 다양한 불법행위를 상시 모니터링하며 법률대리인과 함께 관련 자료를 지속해서 수집·검토하고 있다"라며 "앞으로도 익명 뒤에 숨어 불법행위를 저지르는 자들에 대해 선처 없는 무관용 원칙 아래 가능한 모든 법적 수단을 동원하여 엄중한 법적 책임을 묻겠다"고 경고했다.

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