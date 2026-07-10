곡성멜론 신세계서 한정 판매…'강레오 셀렉션'

AI 핵심 요약beta
- 곡성군은 10일부터 12일까지 신세계와 협업해 프리미엄 곡성멜론을 판매했다.
- 강레오 셰프가 재배·검증한 당도 15브릭스 이상 멜론 200통을 1통 10만원에 오프라인 한정 판매했다.
- 멜론 품질·생산 과정을 영상으로 소개하고 수익 일부를 취약계층 아동 가정에 기부하는 사회공헌 행사로 진행했다.
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[곡성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 곡성군은 신세계와 협업해 프리미엄 멜론을 한정 판매하며 고급 유통채널 확대에 나섰다.
군은 10일부터 12일까지 신세계백화점 강남점과 본점, 하우스오브신세계 청담점, 신세계 푸드마켓 도곡점에서 '프리미엄 곡성멜론 강레오 셀렉션' 행사를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사는 산지 농산물의 가치를 소비자에게 직접 전달하기 위해 마련됐다. 곡성군은 신세계 주요 매장을 통해 곡성멜론을 선보이며 고급 유통채널과의 접점을 확대할 계획이다.
행사 제품은 강레오 셰프가 재배와 품질 검증에 참여해 완성된 것으로 총 470주 재배 물량 가운데 비파괴 당도 선별을 거쳐 당도 15브릭스 이상 멜론 200통만 엄선했으며 1통당 10만원에 행사 기간 오프라인에서만 판매된다.
곡성멜론은 섬진강 유역의 비옥한 토양과 큰 일교차 속에서 자라 당도와 식감이 우수한 것으로 평가된다. 멜론 품목 중 전국 최초로 지리적표시제 등록을 마쳐 브랜드 경쟁력도 갖췄다.
현장에서는 생산 과정과 품질 관리 내용을 영상으로 소개하고 소비자가 직접 상품을 확인할 수 있도록 운영된다. 이번 행사는 판매 수익 일부를 취약계층 아동 가정에 기부하는 사회공헌형 행사로 진행된다.
군 관계자는 "곡성멜론의 브랜드 가치를 높이고 농가 소득으로 이어질 수 있는 유통 판로 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com