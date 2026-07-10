[인사] 경북 울진군

◆ 4급 승진
▲행정복지국장 손인수 ▲관광경제국장 김상률
◆ 6급 승진
▲해양관리팀장 김귀호 ▲도시계획팀장 여희동 ▲건설과 오청식 ▲맑은물사업소 정종섭
◆ 5급 전보
▲기획예산실장 장대근 ▲총무과장 김중만 ▲민원과장 장경희 ▲복지정책과장 장명옥 ▲원전에너지과장 김상덕 ▲안전재난과장 박학주 ▲산림과장 윤은경 ▲도시새마을과장 배경환 ▲맑은물사업소장 김한주 ▲농기계임대소장 안춘섭 ▲울진읍장 백운화 ▲평해읍장 구정언 ▲북면장 임정준 ▲금강송면장 김진국 ▲매화면장 이상업 ▲기성면장 윤미경 ▲온정면장 전호봉 ▲죽변면장 김동천
◆ 5급 직무대행
▲정책홍보실장 직대 황원용 ▲인구정책과장 직대 장정화 ▲재무과장 직대 전진숙 ▲사회복지과장 직대 주현철 ▲문화관광과장 직대 김혜정 ▲경제교통과장 직대 이미향 ▲농정과장 직대 김형수 ▲해양수산과장 직대 서범석 ▲건설과장 직대 심천섭 ▲보건정책과장 직대 김윤하
◆ 부읍면장 전보
▲울진읍 부읍장 전종학 ▲평해읍 부읍장 최응신 ▲금강송면 부면장 이광섭 ▲근남면 부면장 박수희 ▲기성면 부면장 임기청 ▲온정면 부면장 김경림 ▲죽변면 부면장 이병희 ▲후포면 부면장 진각노
[울진=뉴스핌] nulcheon@newspim.com