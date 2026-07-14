화요일·음력 6월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 14일(화요일·음력 6월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
72년생 : 자신감으로 밀어붙이는 것이 좋겠다.
84년생 : 다시 시작하는 마음을 먹어야 하겠다.
96년생 : 도전하면 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
73년생 : 준비한 만큼 좋은 소식이 있겠다.
85년생 : 예상보다 성과가 매우 크겠다.
97년생 : 열심히 준비한 대로 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 상황을 살펴보는 것이 좋겠다.
74년생 : 원하는 결과를 얻겠다.
86년생 : 혼자서 결정해야 하겠다.
98년생 : 일의 매듭이 풀리겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 홀로 독불장군처럼 걸어가야 하겠다.
75년생 : 돈 보고 찾아오는 사람이 있겠다.
87년생 : 상대방을 활용해야 하겠다.
99년생 : 지금 손에 잡히는 일이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 멀리 보고 가는 것이 좋겠다.
76년생 : 사람으로 인해 복이 들어오겠다.
88년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
00년생 : 새로운 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
77년생 : 그림자를 벗 삼아 가는 길이겠다.
89년생 : 해가 지면 멈추는 행진이 되겠다.
01년생 : 잊히어졌던 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 큰일을 해낼 수 있는 계기가 되겠다.
78년생 : 몸으로 때워야 하는 일이 생기겠다.
90년생 : 꿈을 되짚어가는 상황이겠다.
02년생 : 힘들이지 않고 목표를 달성할 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 걸으며 생각할 때 좋은 것이 떠오르겠다.
79년생 : 꿈으로 이어지는 영원한 길을 걷겠다.
91년생 : 생각했던 것 보다 결과가 좋겠다.
03년생 : 좋은 기회로 판단하여 직진하는 것이 좋겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 양보하면 좋은 결과가 있겠다.
80년생 : 매사가 잘 풀려가겠다.
92년생 : 생각을 갖고 일을 풀어가야 하겠다.
04년생 : 하는 것마다 생각대로 잘 되겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 실컷 이용만 당하는 꼴이겠다.
81년생 : 노래 부를 일이 많이 생기겠다.
93년생 : 다음은 없다. 지금 기회를 잡아야 하겠다.
05년생 : 피아노 선율 위를 걷는 기분이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 시키는 대로 하면 낭패를 당하겠다.
82년생 : 주변에 알리는 것이 좋겠다.
94년생 : 도모하면 성공할 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 꿈도 희망도 시들해지겠다.
83년생 : 사람도 얻고 돈도 벌겠다.
95년생 : 다시 시작하는 인연이 되겠다.