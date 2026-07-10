차석호 함안군수, 애플망고 재배 농가 방문 애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 9일 애플망고 농가를 찾아 생육을 점검했다.
- 차석호 군수는 재배·유통·판로 의견을 듣고 지원 방안을 논의했다.
- 군은 애플망고를 특화작목으로 육성하며 기후변화 대응과 농가 소득 기반을 확대할 계획이다.
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소통 강화 통한 농가 소득 기반 확대
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 애플망고 출하기를 맞아 재배 농가를 찾아 생육 상황을 점검하고 현장 의견을 수렴했다.
군은 전날 차석호 군수가 지역 애플망고 재배 농가를 방문해 생육 상태를 확인하고 농업인 애로사항을 청취했다고 10일 밝혔다.
이번 방문은 기후변화 대응 작목으로 주목받는 애플망고의 재배 현장을 점검하고 안정적 생산 기반과 지원 방안을 마련하기 위해 이뤄졌다.
차 군수는 시설하우스를 둘러보며 생육 상태와 품질을 확인하고 재배 기술과 유통, 판로 확보 등과 관련한 현장 의견을 들었다.
그는 "애플망고는 기후변화에 대응하는 전략 작목이자 농가 소득을 높일 수 있는 품목"이라며 "재배 기술 보급과 시설 지원, 판로 확대를 통해 안정적인 생산 여건을 마련하겠다"고 말했다.
농가 측은 "현장을 찾아 애로사항을 듣는 과정이 도움이 된다"며 "고품질 생산으로 지역 농산물 경쟁력 확보에 힘쓰겠다"고 전했다.
군은 2017년 작목반 구성을 시작으로 애플망고를 지역 특화작목으로 육성해 왔다. 재배 기술 교육과 선진농가 견학, 시설 지원 등을 통해 생산 기반을 확대하고 있다.
군은 앞으로도 현장 중심 소통을 강화하고 기후변화 대응 작목 발굴을 통해 농가 소득 기반을 넓혀 나갈 계획이다.
news2349@newspim.com