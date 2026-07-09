김해시 '제19회 경남찻사발 공모전' 시상…창작 도예인 성장 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 김해도예협회가 8일 제19회 경남찻사발 전국공모전 시상식을 열었다.
- 올해 공모전에 역대 최다인 219점이 접수돼 94점이 수상작으로 선정됐다.
- 임용택 작가가 대상 수상했으며 시민 제작 찻사발 100점도 8일부터 전시된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김해시 도예문화 계승 위한 지속적지원 약속
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 도예문화의 우수성을 알리고 창작 도예인 성장 기반을 마련하기 위한 행사를 마련했다.
김해도예협회는 전날 김해문화의전당 윤슬미술관 제1전시실에서 제19회 경남찻사발 전국공모전 시상식을 진행했다고 9일 밝혔다. 이번 공모전은 경남도와 김해시가 공동 주최하고 김해도예협회와 경남찻사발 전국공모전 운영위원회가 주관했다.
올해 공모전에는 역대 최다인 219점이 접수됐다. 전국에서 다양한 작품이 출품되면서 관심과 경쟁이 동시에 높아졌고 심사를 통해 대상 1점, 금상 1점, 은상 1점, 동상 3점, 특별상 4점, 청년작가상 4점, 입선 80점 등 총 94점이 수상작으로 선정됐다.
대상은 임용택(예인요) 작가의 '덤벙분청평다완'이 차지했다. 한국 전통 분청의 조형미와 현대적 감각을 조화시킨 작품으로 찻사발이 갖춰야 할 비례감과 안정감, 깊이 있는 기품을 두루 갖춘 점이 평가를 받았다.
정영두 시장은 "이번 공모전이 우리 도예문화의 우수성을 알리고 창의적인 도예인들이 성장하는 발판이 되기를 기대한다"며 "김해시는 도예문화 계승과 발전을 위해 지속적인 지원과 노력을 이어가겠다"고 말했다.
한편 지난 6월 진행된 부대행사 '우리들의 찻사발이야기'에서 시민 100명이 직접 제작한 찻사발 작품도 수상작과 함께 8일부터 12일까지 윤슬미술관 제1전시실에 전시된다.
news2349@newspim.com