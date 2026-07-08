현대차그룹, 전기차·전력망 양방향 충전 실증 속도

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 8일 제주서 V2G 시범서비스를 본격화했다.
- 아이오닉 9·EV9 고객 40명 대상 인프라 구축을 마쳤다.
- 전력망 보완 기대 속 제도 정비와 보상체계가 과제다.
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전기차 10만대 연결 시 1GW급 발전 설비 효과 기대
전국 확산 위해 전력시장 참여·정산 기준 등 제도 정비 필요
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 일반 고객 가정에서 전기차와 전력망 간 전력을 주고받는 V2G 시범서비스를 본격화했다. 전기차를 분산형 에너지 저장장치로 활용해 전력망 효율을 높이는 기반을 마련했다는 평가다.
현대차그룹은 제주도에 거주하는 아이오닉 9과 EV9 보유 고객 40명을 대상으로 V2G 시범서비스 인프라 구축을 완료했다고 8일 밝혔다.
V2G는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 전력을 양방향으로 주고받는 기술이다. 전력 수요가 낮은 시간에는 충전하고, 수요가 많은 시간에는 차량 배터리 전력을 전력망에 공급하는 방식이다.
현대차그룹은 이번 실증을 통해 고객의 충전기 연결 빈도, 시간대별 이용 행태, 배터리 방전에 대한 수용도 등을 확인할 계획이다. 이를 바탕으로 상용화 서비스 모델과 고객 보상 체계도 설계한다.
V2G는 전력망 보완 수단으로도 주목받고 있다. 한국전력공사 분석에 따르면 10kW급 양방향 충전 전기차 10만대가 동시에 1시간 방전할 경우 최대 1GW 규모 발전 설비와 유사한 전력 공급 효과를 낼 수 있다.
다만 상용화를 위해서는 제도 정비가 필요하다. 현재 국내에서는 전기차가 전력시장 참여 주체나 분산 에너지 자원으로 명확히 규정돼 있지 않아 전력 거래와 정산, 보상 기준 마련이 과제로 꼽힌다.
산업계 관계자는 "국내도 V2G 상용화를 위해 제주 실증에 머물지 않고 전국으로 확산할 수 있는 법적·제도적 기반을 마련해야 한다"고 말했다.
chanw@newspim.com