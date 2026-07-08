LG전자, 108도 산업용 히트펌프 공급…제지공장 건조 공정 투입

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 8일 대구 아진P&P에 고온수 산업용 히트펌프를 공급해 가동을 시작했다.
- 새 제품은 출수온도 108℃와 1040RT 대용량을 구현해 제지·식품·화학 등 고온 공정에 적용 가능하게 했다.
- 산업부 탄소중립 국책과제로 개발됐으며 LG전자는 국내외 산업용·가정용 히트펌프 사업을 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 출수온도를 108℃까지 높인 산업용 히트펌프를 대구의 제지기업 아진P&P에 공급하고 가동을 시작했다고 8일 밝혔다.
공급된 제품은 기존 산업용 히트펌프의 출수온도 90℃를 108℃(최대 118℃)까지 끌어올렸으며, 최대 1040RT(냉동톤)의 대용량을 구현했다. 100℃를 넘는 고온수는 제지공장의 종이 건조 공정, 식품공장의 살균 공정, 화학·정유 등 다양한 산업현장에 적용될 수 있다.
이 사업은 산업통상자원부가 주관하는 '2050 탄소중립' 달성을 위한 국책과제로, LG전자를 포함한 15개 산학연이 2023년부터 추진해온 프로젝트다.
LG전자의 산업용 히트펌프는 자체 개발한 '무급유 마그네틱 베어링' 기술을 적용했다. 윤활유 공급이 필요 없어 유지보수와 전기료 절감 효과를 동시에 확보했으며, 냉매로는 지구온난화지수가 1에 불과한 R-1233zd를 사용했다.
LG전자는 산업용 히트펌프 사업을 국내외로 확대하고 있다. 2024년 한국종합무역센터에 산업용 수열원 히트펌프를 공급했으며, 2025년에는 덴마크 에너지 기업 오스테드에 지역난방용 산업용 히트펌프를 공급했다. 현재 미국, 캐나다, 노르웨이, 핀란드 등 북미와 유럽의 산업현장에서 수주 활동을 진행 중이다.
LG전자는 2011년부터 국내 시장에서 가정용 히트펌프 시스템 보일러 사업을 지속해왔으며, 최근 기후에너지환경부와 제주특별자치도가 추진하는 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업' 평가에서 최고점을 받아 1위 사업자로 선정됐다.
kji01@newspim.com