LG, ICML 2026서 AI 플랫폼 엑사원 성과 공개

AI 핵심 요약beta
- LG가 6일 서울 코엑스 ICML 2026에서 엑사원 적용 사례를 공개했다고 8일 밝혔다.
- LG AI연구원은 신소재·금융·데이터 분야 성과와 신소재 생성 AI 글로벌 지표 2위 등 연구·특허 실적을 선보였다.
- LG AI연구원은 LG AI Day 개최와 AI대학원·인턴십 등으로 글로벌 AI 핵심 인재 확보와 육성에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG가 지난 6일부터 서울 코엑스에서 열리는 머신러닝·인공지능 분야 국제 학회 'ICML 2026'에 참가해 인공지능(AI) 플랫폼 '엑사원'의 산업 현장 적용 사례를 공개했다고 8일 밝혔다.
ICML은 머신러닝·인공지능 연구의 최신 동향을 다루는 세계 3대 AI 학회로, 이번이 한국에서 처음 개최되는 행사다. LG AI연구원은 신소재, 금융, 데이터 분야에서 엑사원이 거둔 성과를 선보였다.
신소재 분야에서는 신소재 발굴 AI 플랫폼 '엑사원 디스커버리'의 실시간 데모와 함께 AI로 발굴한 탈모 관리 신소재 '람시딜'과 차세대 AI 데이터센터용 '액침 냉각유 소재' 실물을 전시했다. 람시딜은 LG생활건강이 LG AI연구원과 함께 개발한 신소재로, AI가 42만 개 이상의 후보 물질 중에서 하루 만에 찾아냈다. 스테로이드 유래 성분 없이 탈모 방지 효과를 보여 세계모발학회에서 발표했으며, 현재 제품화를 준비 중이다. 액침 냉각유 소재는 GS칼텍스와 공동 개발했다.
금융 분야에서는 금융 특화 AI 에이전트 '엑사원 BI'를 시연했다. 이 시스템은 한국과 미국에 상장된 약 8000개 종목을 매일 분석해 예측 점수와 금융 전문가 수준의 분석 의견을 제공한다. LG AI연구원은 올해 초 영국 런던증권거래소그룹과 미국 증시 예측 AI 서비스를 출시했으며, 이번 주 국내 증권 데이터 제공업체 코스콤과 계약을 맺고 국내 증시 예측 서비스를 시작했다.
데이터 분야에서는 'AI 데이터 공장' 플랫폼인 '엑사원 데이터 파운드리'를 시연했다. 이 기술은 고품질 데이터를 AI로 생성하고 전문 분야에 특화된 AI 모델을 자동으로 구축한다. 데이터 생산성을 최소 1,000배 이상 높이고 품질은 평균 20% 이상 개선했다. 국민연금공단과의 시범 사업에서는 하루 1만 건 이상의 전문 데이터를 자동으로 구축하는 시스템을 구현했다.
LG AI연구원은 이번 학회에서 14편의 논문을 발표했다. 특히 신소재 생성 AI 기술은 글로벌 성능 지표인 'LeMat-GenBench'에서 종합 순위 기준 세계 2위를 기록했다.
LG AI연구원은 2020년 12월 출범 이후 NeurIPS, ICLR, CVPR, AAAI, ACL 등 AI 분야 세계 최상위 학회에서 363편의 논문을 발표했다. 특허는 국내 371건, 해외 243건, 국제(PCT) 224건 등 총 838건을 출원했다.
LG AI연구원은 글로벌 AI 인재 확보에도 나서고 있다. 7일 학회 참가 석·박사 60여 명을 'LG AI Day' 네트워킹 행사에 초청했다. 이홍락, 임우형 공동 연구원장 등 주요 연구진들은 LG의 최신 AI 기술 개발 현황과 인재 육성 계획을 공유했다. LG는 국내 첫 공식 인가 사내대학원인 'LG AI대학원'과 글로벌 대학 공동 연구 프로그램 확대, 산업 현장 밀착형 인턴십 강화 등을 통해 AI 핵심 인재를 육성하고 있다.
kji01@newspim.com