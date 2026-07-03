LG전자, 어떤 노래든 노래방으로…AI 스피커 공개

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휴대용 블루투스 스피커 'LG 엑스붐 스테이지 501' 출시

AI 보컬 제거·음정 조절 기능 탑재…즉석 노래 반주 제공

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 어떤 음악이든 실시간으로 노래방 반주로 바꿔주는 휴대용 블루투스 스피커 'LG 엑스붐 스테이지 501(xboom Stage 501)'을 공개했다.

3일 LG전자에 따르면 스테이지 501은 인공지능(AI) 기반 '카라오케 마스터(AI Karaoke Master)' 기능을 탑재해 사용자가 보유한 음악에서 보컬을 조정하고 음정을 변경할 수 있다.

별도의 노래방 음원 없이도 즉석에서 노래를 부를 수 있는 것이 특징이다.

'LG 엑스붐 스테이지 501(xboom Stage 501)' [사진=LG전자]

제품에는 AI 보컬 리무버와 키 체인저 기능이 적용됐으며, 스피커 또는 전용 앱을 통해 손쉽게 설정할 수 있다.

스테이지 501은 전원 연결 시 최대 220W, 배터리 사용 시 최대 160W 출력을 지원한다.

또한 AI 사운드, 스페이스 캘리브레이션 프로, AI 라이팅 기능을 통해 콘텐츠와 공간 환경에 맞춰 음향과 조명을 자동으로 최적화한다.

LG전자는 뮤지션 윌아이엠(will.i.am)의 사운드 튜닝과 오디오 전문업체 피어리스(Peerless)의 음향 기술을 적용해 강한 저음과 균형 잡힌 음질을 구현했다고 설명했다.

제품은 최대 25시간 사용할 수 있는 교체형 배터리를 탑재했으며, 세로·가로·폴 마운트 등 다양한 설치 방식을 지원한다.

스테이지 501은 2026 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드를 수상했다.

LG전자 관계자는 "AI를 활용해 누구나 쉽게 음악을 함께 즐길 수 있는 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com