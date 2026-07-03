고흥군 귀농인 유치 전국 1위...정착지원 정책 결실

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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 =전남광주특별시 고흥군이 2025년 귀농어·귀촌 통계에서 귀농인 유치 전국 1위를 기록하며 대표 귀농 선도지역으로 위상을 재확인했다.

고흥군은 국가데이터처와 농림축산식품부가 발표한 통계에서 귀농인 153명을 기록해 전국 228개 시군구 가운데 1위를 차지했다고 3일 밝혔다.

고흥군이 2025년 귀농인 유치 전국 1위를 달성한 가운데 공영민 군수(앞줄 왼쪽 여섯 번째)가 군청 팔영산홀에서 인구정책실 직원들과 기념촬영을 하고 있다.[사진=고흥군] 2026.07.03 chadol999@newspim.com

군은 최근 5년간 전국 최상위권의 귀농 실적을 유지해 왔으며 체계적인 행정지원과 맞춤형 정책이 성과로 이어졌다는 평가다.

군은 2018년 전국 최초로 인구정책 전담부서를 설치하고 '귀농귀촌 행복학교'를 운영해 영농기술과 농촌 적응 교육을 제공하고 있다. 또 귀농인의 집과 체류형 임시주거시설을 통해 정착 전 체험 기회를 지원하고 있다.

저렴한 농지와 주택, 온난한 기후, 풍부한 농수산 자원 등 정주 여건과 함께 주택 수리비 지원, 창업자금 연계, 선도농가 멘토링 등이 정착률을 높인 요인으로 분석된다.

군은 향후 사후관리 강화, 멘토단 운영, 공동체 프로그램 확대, 청년 창업 지원, 스마트농업 교육 등을 통해 안정적 정착과 인구 유출 방지에 나설 계획이다.

공영민 군수는 "귀농인과 지역주민이 함께 만든 성과"라며 "지속 가능한 정착 여건 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 고흥군은 농식품부 귀농·귀촌 유치지원 평가 3년 연속 우수 지자체, 관련 분야 다수 수상 실적을 기록하며 경쟁력을 인정받고 있다.

chadol999@newspim.com