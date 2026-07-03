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장수군 '안성 고신왕지' 국가지정문화유산 보물 지정 예고

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  • 전북 장수군은 안성 고신왕지가 보물로 지정 예고됐다고 3일 밝혔다.
  • 안성 고신왕지는 태종 때 안성을 강원도 관찰출척사로 임명한 사령장으로 조선 초기 행정·관직 제도를 보여주는 기록유산이다.
  • 광주안씨 문중이 오랫동안 양호하게 보존해 온 이 문서는 예고 기간을 거쳐 국가유산위원회 최종 심의로 보물 지정 여부가 결정된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조선 태종 1414년 발급 왕지…초기 관직제도·문서 형식 담은 기록유산
국가유산위원회 심의 거쳐 최종 지정 여부 결정…장수 역사전시관 관리

[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군은 장수역사전시관에서 기탁 관리 중인 '안성 고신왕지'가 국가지정문화유산 보물로 지정 예고됐다고 3일 밝혔다.

안성 고신왕지는 1414년(태종 14년) 4월 22일 조선 태종이 안성을 강원도 도관찰출척사로 임명하며 발급한 사령장으로 조선 초기 지방 행정체계와 관직 제도를 보여주는 중요한 기록유산으로 평가받고 있다.

안성 고신왕지[사진=장수군]2026.07.03 gojongwin@newspim.com

문서는 초서체로 작성됐으며 발급 연월일 위에는 '조선국왕지인'이 찍혀 있다. 특히 경국대전 편찬 이전 사용된 문서 명칭인 '왕지'가 남아 있어 조선 초기 국왕 문서의 형식과 특징을 확인할 수 있는 귀중한 고문서로 가치가 높다.

또 작성 시기가 이른 조선 초기 문서인 데다 후손인 광주안씨 사간공후 서령공파 계암종중이 오랜 기간 양호한 상태로 보존해 온 점도 높은 평가를 받았다.

이번 지정 예고는 2026년도 국가유산위원회 동산분과 제1차 회의 심의를 거쳐 이뤄졌으며 지난 2일 대한민국전자관보와 국가유산청 홈페이지를 통해 공고됐다.

현재 안성 고신왕지는 광주안씨 사간공후 서령공파 계암종중이 소유하고 있으며 장수역사전시관에서 기탁 관리하고 있다. 보물 지정 여부는 30일 이상의 예고 기간을 거쳐 국가유산위원회 최종 심의를 통해 결정된다.

최훈식 장수군수는 "안성 고신왕지 보물 지정 예고는 장수군의 소중한 역사문화 자산 가치가 국가적으로 인정받은 뜻깊은 성과"라고 말했다.

gojongwin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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