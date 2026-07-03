네이버 치지직, e스포츠 월드컵 전 종목 중계

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EWC 2026 25개 종목 모두 생중계…한국어 중계 범위 대폭 확대

AI 자막·AI 클립·같이보기 결합해 차별화된 시청 경험 제공

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버의 게임 스트리밍 플랫폼 치지직이 세계 최대 e스포츠 대회인 e스포츠 월드컵(EWC) 전 종목 중계에 나선다.

네이버는 치지직이 오는 6일부터 8월 23일까지 열리는 EWC 2026의 25개 전 종목을 중계한다고 3일 밝혔다.

지난해 15개 종목을 중계한 데 이어 올해는 중계 범위를 대폭 확대했다.

[사진=네이버]

치지직은 리그 오브 레전드, 발로란트, PUBG: 배틀그라운드, 오버워치 등 국내 이용자 관심이 높은 9개 종목에 대해 한국어 중계를 제공한다.

나머지 일부 종목은 결승전 한국어 중계와 함께 인공지능(AI) 자막 기능을 적용해 실시간 경기 내용을 자연스럽게 번역할 예정이다.

AI 기반 시청 편의 기능도 강화했다. 주요 종목에는 경기 하이라이트를 자동으로 제공하는 AI 클립 기능을 적용하고, 전체 한국어 중계 종목에는 원하는 장면을 쉽게 찾을 수 있는 AI 챕터 기능을 도입한다.

치지직은 현지 방문 스트리머들의 콘텐츠와 리그 오브 레전드 분석 프로그램 '쓸.큰.지' EWC 특집편도 선보인다.

아울러 공식 중계와 스트리머 해설, 실시간 채팅을 결합한 '같이보기' 기능을 통해 커뮤니티형 시청 경험을 확대할 계획이다.

앞서 치지직은 EWC 예선전인 '로드 투 EWC' 중계에서 누적 시청자 수 737만명, 누적 재생 수 1562만회를 기록했다.

syu@newspim.com