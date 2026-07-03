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하나금융, 대학생 홍보 '제20기 스마트 홍보대사' 발대식 개최

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  • 하나금융그룹이 2일 제20기 스마트 홍보대사 발대식을 열고 대학생 50명을 선발했다.
  • 스마홍은 청년세대와 그룹을 잇는 소통 파트너로 홍보·사회공헌·현장 활동을 맡았다.
  • 하나금융그룹은 ESG 활동과 미래세대 육성 프로그램을 지속 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1642명 지원 50명 최종 선발, 온오프라인 브랜드 홍보 활동
'Ha.Ha.Ha' 모토로 '사회공헌 활동, 현장 활동 등 다양한 미션

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 2일 명동사옥에서 '제20기 스마트(SMART) 홍보대사'(스마홍) 발대식을 개최했으며, 새롭게 선발된 대학생 50명이 공식 활동을 시작했다고 3일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 2일 하나금융그룹 명동사옥에서 『제20기 스마트(SMART) 홍보대사』 발대식을 갖고, 새롭게 선발된 대학생 50명이 공식 활동을 시작했다. 이날 발대식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(사진 왼쪽에서 두 번째)이 스마트 홍보대사들과 함께 '파이팅' 포즈를 취하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.07.03 dedanhi@newspim.com

스마트 홍보대사는 하나금융그룹이 2012년 처음으로 시작한 대학생 홍보대사 프로그램으로, 현재까지 총 1060명이 활동을 마쳤다. 올해는 1642명이 지원해 공정한 심사를 거쳐 50명이 최종 선발됐다.

20기 '스마홍'은 미래의 주요 고객층인 청년세대와 그룹을 잇는 소통의 파트너 역할을 하며, '함께 성장하며, 행복을 나누는 금융'이라는 그룹 미션을 청년 시각으로 재해석할 계획이다. 이들은 'Ha.Ha.Ha'를 모토로 ▲온·오프라인 브랜드 홍보 활동 'Happy Hana' ▲사회공헌 활동 'Harmony Hana' ▲현장 활동 'H.Q Hana' 등 다양한 미션을 수행할 예정이다.

이번 20기는 청라 헤드쿼터(하나드림타운)를 견학하고 지역 주민과 소상공인과의 연계 홍보 아이디어를 발굴하는 현장 중심 프로그램을 강화했다. 또한, '아이디어 리그'를 통해 신사업 및 미래 금융 분야에 대한 창의적인 아이디어를 제안하며 그룹의 미래 경쟁력 강화를 도울 예정이다.

하나금융그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 진정성을 실천하기 위해 국내외에서 다양한 사회공헌 활동을 이어간다. 국내에서는 취약계층을 위한 봉사와 금융교육을 진행하며, 해외에서는 인도네시아의 '하나 해피클래스(Hana Happy Class)' 조성 및 교육·문화 봉사활동에 참여해 글로벌 사회가치 창출에 기여할 계획이다.

함영주 회장은 이날 발대식에서 "금융의 본질은 따뜻함에 있다"며 "대학생의 참신한 시각과 아이디어로 그룹의 미션을 새롭게 해석하고 청년 세대와 그룹을 잇는 가교 역할을 기대한다"고 말했다. 그는 "모든 활동에 적극 도전하며 많은 것을 배우고 성장하는 시간이 되길 바란다"고 격려했다.

한편, 하나금융그룹은 지역 청년 창업가를 육성하는 '하나 소셜벤처 유니버시티'와 디지털 청년 인재 양성 프로그램인 '하나 청년 금융 인재 양성(舊 하나 디지털 파워 온)' 등을 운영하며, 미래 세대의 지속 가능한 성장과 사회 진출을 지원하는 다양한 ESG 활동을 이어가고 있다.

dedanhi@newspim.com

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