KGM, 미얀마 시장 본격 진출…토레스 EVX·무쏘 EV 앞세운다

AI 핵심 요약beta
- KGM이 14일 미얀마서 브랜드를 공식 론칭했다.
- 토레스 EVX와 무쏘 EV 등 전기차를 공개했다.
- 올해 미얀마에 1000대 공급하며 시장을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 미얀마에서 브랜드를 공식 론칭하고 전기차 중심의 현지 시장 공략에 나선다.
KGM은 지난 14일 미얀마 양곤에서 현지 파트너사인 SSS그룹과 브랜드 론칭 행사를 열고 토레스 EVX와 무쏘 EV 등 전기차 라인업을 공개했다고 18일 밝혔다.
행사에는 곽재선 KGM 회장과 곽정현 사장, 산 린 SSS그룹 회장, 살만 린 사장 등 관계자와 기자단, 고객 등 500여명이 참석했다.
SSS그룹은 2000년대 초 설립된 미얀마 최초의 민간 자동차 회사로 신차·중고차 판매와 전기차 충전 인프라, 물류, 농업 등 다양한 사업을 운영하고 있다.
SSS그룹은 이번 론칭을 계기로 토레스 EVX와 무쏘 EV의 현지 생산과 판매에 나설 예정이다. KGM은 올해 미얀마 시장에 총 1000대의 차량을 공급한다는 계획이다.
KGM은 미얀마를 시작으로 사우디아라비아와 베트남 등에서 KD 사업도 순차적으로 확대할 방침이다.
곽재선 KGM 회장은 "미얀마는 자동차 산업이 발전하고 있는 성장시장"이라며 "SSS그룹과 긴밀한 협력을 통해 고객이 믿고 선택할 수 있는 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com