하나금융, ESG 성과 담은 '2025 지속가능경영보고서' 발간

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ESG 공시 의무화 대비, 데이터 관리 시스템 구축

AAA 등급 지속, 글로벌 ESG 평가 성과 강화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난해 그룹의 ESG 활동 및 성과를 수록한 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

올해로 19번째인 이번 보고서는 그룹 출범 20주년을 기념해 지난 20년간 쌓아온 신뢰와 성과를 바탕으로 지속가능한 성장과 사회적 가치 창출을 위한 다양한 ESG 경영 성과와 노력을 담았다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난해 그룹의 ESG 활동 및 성과를 수록한 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다. [사진=하나금융그룹]2026.07.01 dedanhi@newspim.com

특히 ESG 공시 의무화에 선제적으로 대응하기 위해 금융권 최초로 발간된 '2024 지속가능성 KSSB 보고서'와 그룹 전 관계사의 ESG 데이터를 글로벌 공시 기준에 맞춰 일원화해 관리하는 'ESG 공시 데이터 관리 시스템' 구축 성과를 반영해 ESG 정보의 투명성과 신뢰성을 더욱 강화했다.

하나금융그룹은 이번 보고서에서 지난 2021년 'Big Step for Tomorrow'라는 ESG 비전을 선포한 이후 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 전 영역에서 추진한 9대 핵심과제의 성과를 돌아보고, 변화한 글로벌 표준과 경영 환경을 반영해 향후 중장기 전략 방향을 더욱 고도화하겠다는 의지를 담았다.

먼저 보고서의 환경(E) 섹션에서는 사업장 및 포트폴리오 환경 영향 저감, ESG 금융 확대와 미래 첨단 산업 육성을 통한 생산적 금융 지원 등을 소개했다.

더불어 ▲금융권 최초 소비자 리스크 관리 특허 취득 ▲100호 어린이집 건립 프로젝트 완공 성과 ▲사회적 문제 해결을 위한 하나 소셜벤처 유니버시티 발굴 등을 담은 사회(S) 섹션 ▲그룹 ESG 공시 데이터 관리 시스템 구축 ▲지속가능경영위원회 운영 등 투명한 책임 경영 기반의 의사 결정 노력을 설명한 거버넌스(G) 섹션에서 하나금융그룹의 차별화된 ESG 경영 활동과 성과를 상세히 나타냈다.

또한 이번 보고서의 표지와 본문 곳곳에 지속 가능한 미래를 향한 하나금융그룹의 비전을 담은 '하나금융그룹 청라헤드쿼터' 조감도를 적용해 그 의미를 깊이 있게 전달하고자 했다. 청라헤드쿼터는 지역사회와 상생하는 365일 개방된 친환경 복합 공간으로서 환경과 지역 사회를 고려하는 하나금융그룹의 미래를 상징적으로 표현한다.

함영주 하나금융그룹 회장은 CEO 인사말을 통해 "기후위기와 AI 중심의 기술혁신, 글로벌 ESG 공시 의무화 등의 변화 속에서 경제적 성과와 사회적 가치가 함께 나아갈 때 금융의 역할이 완성된다"며 "탄소 중립 시대에 발맞춰 녹색 금융과 전환 금융을 확대하고, 금융의 온기가 사회 곳곳에 닿을 수 있도록 본연의 사회적 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.

한편 하나금융그룹은 글로벌 ESG 평가 기관인 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI) ESG 평가에서 2년 연속 최고 등급인 'AAA' 등급을 획득했으며, 다우존스지속가능경영지수(DJSI) ESG 평가에서는 4년 연속 최상위 등급인 'DJSI 월드 지수'에 편입되는 등 진정한 ESG 경영을 실천하고 있다.

dedanhi@newspim.com