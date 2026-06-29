하나금융, 농아인 체육대회서 임직원 봉사활동 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 27일 농아인 한마음체육대회 봉사활동을 했다.
- 임직원 30여명이 수어로 참가자와 소통하며 행사를 도왔다.
- 생수·도시락·즉석사진 지원으로 나눔과 ESG를 실천했다.
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현장 소통·행사 운영 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 청각장애인 체육대회 현장에서 임직원 봉사활동을 통해 소통과 나눔을 실천했다.
하나금융그룹은 지난 27일 서울 노량진축구장에서 열린 '제38회 서울특별시 농아인 한마음체육대회'에 임직원들이 참여해 행사 지원 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다.
이번 봉사활동에는 2023년부터 운영 중인 '임직원 수어교육' 과정을 이수한 직원 약 30명이 참여했다. 교육을 통해 익힌 수어를 바탕으로 청각장애인 참가자들과 직접 소통하며 의미 있는 시간을 보냈다.
현장에서는 무더위 예방을 위한 생수 제공과 도시락 나눔이 이뤄졌으며, 참가자들의 추억을 남길 수 있도록 즉석사진 인화 서비스도 함께 운영됐다. 봉사자들은 행사 전반의 원활한 진행을 지원하는 역할을 수행했다.
수어교육 프로그램은 지난 5월 7기 과정까지 누적 약 300명의 수료자를 배출했다. 단순 교육에 그치지 않고 실제 봉사활동과 연계해 운영되며 청각장애인과의 접점을 확대하고 있다.
한편 하나금융그룹은 장애인 지원을 위한 다양한 사업도 이어가고 있다. 노후시설 개선과 이동 지원, 장애 아동·청소년 대상 보조기구 제공, 발달 및 청각장애인의 취업 역량 강화 프로그램 등 다각적인 지원을 통해 ESG 경영을 실천하고 있다.
peterbreak22@newspim.com