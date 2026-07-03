전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
전국 대구

속보

더보기

추경호 대구시장이 취임 첫 행보로 119종합상황실 찾은 까닭

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부와 CCTV통합관제센터를 방문해 시민 생명과 안전을 시정 최우선 과제로 챙겼다.
  • 추 시장은 폭염·장마 등 재난 대비와 기관 간 협업을 강조하며 119신고와 취약계층 보호, 현장 대원 안전 확보를 당부했다.
  • 추 시장은 CCTV관제센터 역할과 근무환경 개선을 주문하고 소방·안전 종사자들에게 더 큰 책임감과 자부심을 당부하며 대구시의 적극 지원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"잘 먹고 잘사는 것도 중요...시민 생명·안전이 시정의 최우선"
폭염·호우 대비...응급의료체계·시민안전망까지 빈틈없는 대응 강조

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = "잘 먹고 잘사는 것도 중요하지만 그 이전에 제일 먼저 확보해야 할 것은 시민의 생명과 안전을 지키는 일입니다."

3일 대구시에 따르면 '시민의 생명과 안전'을 시정의 최우선 과제로 제시한 추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부 119종합상황실과 CCTV 통합관제센터 등 안전관리 기관을 잇달아 방문하고 시민 안전 현장을 직접 챙겼다.

'시민의 생명과 안전'을 시정의 최우선 과제로 제시한 추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부 119종합상황실과 CCTV통합관제센터 등 안전관리기관을 잇달아 방문하고 시민안전 현장을 직접 챙겼다.[사진=대구시] 2026.07.03 nulcheon@newspim.com

추 시장은 이날 오전 119종합상황실을 찾아 응급환자 이송 과정에서 발생할 수 있는 소방안전본부와 의료기관 간 협조 체계를 점검하며 "누구의 책임인지 따지는 것이 아니라 시민의 생명을 살리는 것이 가장 중요하다"며 "기관 간 칸막이를 넘어 적극적으로 협업하고 시가 조정해야 할 부분이 있다면 적극 나서서 해결하겠다"고 강조했다.

여름철을 앞두고 폭염과 장마 대비 점검과 당부도 강조했다.

추 시장은 "본격적인 폭염이 시작됐고 장마도 예보된 만큼 어느 때보다 철저한 대비가 필요하다"고 강조하고 "재난은 예방과 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 소방안전본부가 시민 안전의 최일선이라는 책임감을 갖고 빈틈없이 대응해 줄 것"을 주문했다.

추 시장은 또 "시민들은 정말 다급하고 절박한 마음으로 119를 찾는다"며 "작은 신고라도 놓치지 말고, 특히 폭염에 취약한 어르신과 취약계층을 더욱 세심하게 살펴달라"고 강조했다.

그러면서 추 시장은 "시민의 안전을 지키기 위해서는 무엇보다 현장 대원들의 안전이 확보돼야 한다"며 "안전장비와 첨단장비 확충 등 필요한 지원은 시 차원에서도 적극 살피고 중앙정부와 함께 해결해야 할 과제도 지속적으로 건의해 나가겠다"고 밝혔다.

추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부 119종합상황실과 CCTV통합관제센터 등 안전관리기관을 잇달아 방문하고 시정 최우선 과제로 제시한 시민의 생명과 안전을 거듭 강조했다.[사진=대구시]2026.07.03 nulcheon@newspim.com

추 시장은 이어 CCTV 통합관제센터를 방문해 센터 운영 현황을 보고받고 "시민 안전이 제일 중요하다. 범죄 행위나 화재 등 시민 안전과 관련된 상황은 무엇보다 신속한 정보 전달과 초기 대응이 핵심"이라며 관제센터의 역할을 거듭 강조했다.

추 시장은 또 "이곳은 실시간으로 시민의 안전을 지키는 최일선이다. 그래서 한 치의 긴장도 늦춰서는 안 되지만 스트레스와 과로에 노출되지 않도록 근무 환경에 대해서도 잘 살펴보라"고 지시했다.

추 시장은 관제센터 시설의 개선 방안도 마련하겠다고 말했다.

추경호 대구시장은 "공공기관 중에 국민들로부터 제일 존경받는 분들이 소방을 비롯한 안전 분야 종사자들"이라며 "더 많은 책임감과 자부심을 가슴에 담고 시민들의 생명과 안전을 지키는 데 빈틈없이 임해 달라. 대구시도 최선을 다해 지원하겠다"고 강조했다. 

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동