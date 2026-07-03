추경호 대구시장이 취임 첫 행보로 119종합상황실 찾은 까닭

"잘 먹고 잘사는 것도 중요...시민 생명·안전이 시정의 최우선"

폭염·호우 대비...응급의료체계·시민안전망까지 빈틈없는 대응 강조

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = "잘 먹고 잘사는 것도 중요하지만 그 이전에 제일 먼저 확보해야 할 것은 시민의 생명과 안전을 지키는 일입니다."

3일 대구시에 따르면 '시민의 생명과 안전'을 시정의 최우선 과제로 제시한 추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부 119종합상황실과 CCTV 통합관제센터 등 안전관리 기관을 잇달아 방문하고 시민 안전 현장을 직접 챙겼다.

'시민의 생명과 안전'을 시정의 최우선 과제로 제시한 추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부 119종합상황실과 CCTV통합관제센터 등 안전관리기관을 잇달아 방문하고 시민안전 현장을 직접 챙겼다.[사진=대구시] 2026.07.03 nulcheon@newspim.com

추 시장은 이날 오전 119종합상황실을 찾아 응급환자 이송 과정에서 발생할 수 있는 소방안전본부와 의료기관 간 협조 체계를 점검하며 "누구의 책임인지 따지는 것이 아니라 시민의 생명을 살리는 것이 가장 중요하다"며 "기관 간 칸막이를 넘어 적극적으로 협업하고 시가 조정해야 할 부분이 있다면 적극 나서서 해결하겠다"고 강조했다.

여름철을 앞두고 폭염과 장마 대비 점검과 당부도 강조했다.

추 시장은 "본격적인 폭염이 시작됐고 장마도 예보된 만큼 어느 때보다 철저한 대비가 필요하다"고 강조하고 "재난은 예방과 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 소방안전본부가 시민 안전의 최일선이라는 책임감을 갖고 빈틈없이 대응해 줄 것"을 주문했다.

추 시장은 또 "시민들은 정말 다급하고 절박한 마음으로 119를 찾는다"며 "작은 신고라도 놓치지 말고, 특히 폭염에 취약한 어르신과 취약계층을 더욱 세심하게 살펴달라"고 강조했다.

그러면서 추 시장은 "시민의 안전을 지키기 위해서는 무엇보다 현장 대원들의 안전이 확보돼야 한다"며 "안전장비와 첨단장비 확충 등 필요한 지원은 시 차원에서도 적극 살피고 중앙정부와 함께 해결해야 할 과제도 지속적으로 건의해 나가겠다"고 밝혔다.

추경호 대구시장이 취임 이튿날인 2일 소방안전본부 119종합상황실과 CCTV통합관제센터 등 안전관리기관을 잇달아 방문하고 시정 최우선 과제로 제시한 시민의 생명과 안전을 거듭 강조했다.[사진=대구시]2026.07.03 nulcheon@newspim.com

추 시장은 이어 CCTV 통합관제센터를 방문해 센터 운영 현황을 보고받고 "시민 안전이 제일 중요하다. 범죄 행위나 화재 등 시민 안전과 관련된 상황은 무엇보다 신속한 정보 전달과 초기 대응이 핵심"이라며 관제센터의 역할을 거듭 강조했다.

추 시장은 또 "이곳은 실시간으로 시민의 안전을 지키는 최일선이다. 그래서 한 치의 긴장도 늦춰서는 안 되지만 스트레스와 과로에 노출되지 않도록 근무 환경에 대해서도 잘 살펴보라"고 지시했다.

추 시장은 관제센터 시설의 개선 방안도 마련하겠다고 말했다.

추경호 대구시장은 "공공기관 중에 국민들로부터 제일 존경받는 분들이 소방을 비롯한 안전 분야 종사자들"이라며 "더 많은 책임감과 자부심을 가슴에 담고 시민들의 생명과 안전을 지키는 데 빈틈없이 임해 달라. 대구시도 최선을 다해 지원하겠다"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com