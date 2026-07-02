대한체육회, KMI한국의학연구소와 국민 건강 증진 및 생활체육 활성화를 위한 협력 지속

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- 대한체육회가 2일 KMI와 생활체육 공동캠페인 업무협약 연장을 합의했다.
- 양 기관은 2년간 스포츠7330 캠페인을 지속·확대하며 홍보 활동을 강화하기로 했다.
- 협업 성과를 바탕으로 2028년까지 협력을 이어가며 국민 평생 건강과 생활체육 참여 확산에 힘쓰기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회가 KMI한국의학연구소와 국민 건강 증진 및 생활체육 활성화를 위한 협력을 이어간다.
대한체육회는 2일 KMI한국의학연구소(이하 KMI)와 생활체육 활성화 공동 캠페인 업무협약 기간을 연장하기로 합의했다.
이번 협약 연장을 통해 양 기관은 앞으로 2년간 국민의 평생 건강 증진 및 생활체육 활성화를 위한 '스포츠7330' 공동 캠페인을 지속·확대하고, 홍보 활동을 더욱 강화해 나갈 예정이다.
대한체육회와 KMI는 지난 2025년 7월 생활체육 활성화 공동 캠페인 추진을 위한 업무협약을 체결한 이후 ▲양 기관 대표 캐릭터("달리", "크미")를 활용한 공동 애니메이션 제작 및 홍보 ▲대한체육회 주최 행사(전국체육대회, 전국소년체육대회, 전국생활체육대축전) 공동 홍보 부스 운영 ▲생활체육 공동 홍보 콘텐츠 기획 및 활용 등을 성공적으로 추진해 왔다.
양 기관은 지난 1년간의 협업 성과를 바탕으로 업무협약 기간을 2028년까지 연장하고, 생활체육 참여 확산과 국민 건강증진을 위한 공동 캠페인을 지속적으로 이어갈 계획이다.
유승민 대한체육회 회장은 "KMI와의 협업을 통해 전국 주요 체육 현장을 물론 온라인에서도 생활체육의 가치와 중요성을 널리 알릴 수 있었다"며, "이번 협약 연장을 계기로 더 많은 국민이 생활체육을 일상 속에서 체감하고 실천할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.
이어 이광배 KMI 이사장은 "지난해 대한체육회와의 협업을 통해 생활체육을 통한 국민 평생 건강의 중요성을 알리는 뜻깊은 성과를 거둘 수 있었다"며, "앞으로도 건강한 대한민국을 만드는 데 기여할 수 있도록 대한체육회와 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.
iaspire@newspim.com