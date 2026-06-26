대한체육회, 심판 역량 강화 위한 '클린심판아카데미 제91·92기' 운영

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회가 공정한 경기 운영과 심판 역량 강화를 위한 실무 중심 교육을 실시했다.

대한체육회는 지난 22일부터 26일까지 심판의 공정성과 역량 강화를 위한 '제91·92기 클린심판아카데미'를 전라남도 장흥에 위치한 대한민국체육인재개발원에서 개최했다.

2013년부터 운영하고 있는 클린심판아카데미는 심판의 공정성과 윤리의식 제고, 기본 소양 함양을 위한 대표 심판교육이다. 현재까지 누적 7천여 명의 심판이 교육을 이수했으며, 공정한 스포츠 문화 조성과 심판 역량 강화에 기여해왔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=제91기 클린심판아카데미 [사진=대한체육회] 2026.06.26 iaspire@newspim.com

이번 교육은 제91기 클린심판아카데미 양성과정(6.22.~24.)과 제92기 클린심판아카데미 상임심판 직무교육(6.25.~26.)으로 나누어 진행됐다. 올해 첫 교육인 제91기 양성과정에는 19개 회원종목단체 등록심판이 참가했으며, 교육은 ▲공정한 경기 운영을 위한 심판 커뮤니케이션 ▲스포츠 안전관리 ▲AI·ICT 기반 스포츠 환경 변화와 휴먼 심판의 역할 등 기본 소양교육과 함께 종목별 정·오심 사례 및 위기관리 경험 공유, 스포츠 판정 시뮬레이션 등 참여형 프로그램으로 구성됐다.

특히 다양한 종목의 심판들이 한자리에 모여 국제심판들의 실제 판정 사례와 경기 운영 경험을 공유하고, 평소 접하기 어려운 타 종목의 판정 사례를 함께 분석하는 시간을 가졌다. 이를 통해 참가자들은 종목 간 이해의 폭을 넓히고 다양한 경기 상황에 대한 대응 역량을 키우는 계기가 됐다.

이어 열린 제92기 상임심판 직무교육은 대한체육회 상임심판을 대상으로 운영됐으며, 현장 활용도를 높인 실무 중심 교육에 중점을 뒀다. 교육은 ▲상임심판의 공정한 경기 운영 리더십 ▲스포츠 소송 사례와 심판 인권 보호를 위한 법률상식 ▲AI 시대 심판의 역할 ▲상임심판 평가 안내 등 실제 경기 현장에서 활용할 수 있는 프로그램으로 구성해 직무역량 강화와 공정한 경기 운영 기반을 다지는 데 초점을 맞췄다.

이번 상임심판 직무교육에 참가한 배선옥 배구 상임심판은 "이번 교육은 실무 중심으로 구성돼 매우 유익했으며, 특히 실제 스포츠 소송 사례 및 갈등 해결 사례를 바탕으로 한 교육은 앞으로 심판 활동을 수행하는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 소감을 전했다.

유승민 회장은 "이번 교육이 심판의 경기 운영 및 판정 역량을 향상할 수 있는 시간이 되길 바란다"며, "나아가 스포츠의 공정성을 실천하는 심판으로서의 역할과 책임에 대해 다시 한 번 되새기는 소중한 자리가 되길 기대한다"고 전했다.

대한체육회는 앞으로도 클린심판아카데미를 통해 변화하는 스포츠 환경에 능동적으로 대응하고, 공정성과 책임감을 갖춘 심판 양성을 위한 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

iaspire@newspim.com