대한체육회, 수상자 '징계·조사' 검증 강화…이소희 의원 지적에 제도 개선

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 체육상 수상자 검증 제도를 개선했다
- 체육상 후보는 스포츠윤리센터·내부 징계 이력을 사전 조회한다
- 개선된 절차는 2027년 3월 체육상 심사부터 적용된다
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체육회-스포츠윤리센터 정보 연계…2027년 3월 체육상 심사부터 적용
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 대한체육회가 체육상 수상자 검증 과정에서 스포츠윤리센터의 조사 여부와 내부 징계·감사 절차 진행 여부를 사전 확인하도록 제도를 개선한다.
국회 문화체육관광위원회 소속 이소희 국민의힘 의원실에 따르면, 이 의원은 지난 5월 대한체육회가 내부 징계 절차가 진행 중이던 지도자에게 '우수 지도자상'을 수여한 후 2주 만에 해당 지도자가 영구제명 의결을 받은 사례를 지적하며 문체부와 대한체육회에 검증 체계 개선을 요구한 바 있다.
기존 대한체육회 체육상 추천 제한사항에는 '감사·조사 중인 자'가 포함돼 있었으나, 심사 과정에서는 후보자 본인의 부존재 서약서와 대국민 공개검증에만 의존해 조사의 실효성이 낮다는 지적이 제기돼 왔다.
이번 개선안에 따라 대한체육회는 체육상 추천·심사 과정에서 스포츠윤리센터 및 체육회 내 관계부서를 대상으로 사실조회를 실시해 그동안 연계되지 않았던 징계·감사 정보와 포상 심사를 통합 관리하게 된다.
대한체육회는 향후 체육상 추천 후보자 및 수상자를 대상으로 감사·조사 사실확인 조회를 즉시 시행할 계획이다. 개선된 절차는 2027년 3월로 예정된 차기 대한체육회 체육상 심사부터 적용된다.
이 의원은 "이번 사안은 징계절차와 포상이 따로 움직인 체육 행정의 칸막이 문제였다"며 "문체부는 스포츠윤리센터와 대한체육회, 종목단체 간 정보 연계가 실질적으로 작동하도록 관리·감독 책임을 다해야 한다"고 말했다.
allpass@newspim.com