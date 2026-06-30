대한체육회, 태릉선수촌 개촌 60주년 기념 특별 전시 및 도슨트 프로그램 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=태릉선수촌의 역사와 국가대표 선수들의 도전 정신을 재조명하는 특별 전시와 도슨트 프로그램이 운영된다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국체육박물관 [사진=대한체육회] 2026.06.30 iaspire@newspim.com

대한체육회는 태릉선수촌 개촌 60주년을 맞아 특별 전시와 도슨트 프로그램을 운영할 계획이다. 이번 행사는 대한민국 스포츠 발전의 역사와 함께해 온 태릉선수촌의 의미를 재조명하고, 국가대표 선수들의 열정과 노력의 가치를 국민과 공유하기 위해 마련됐다.

1966년 6월 30일 개촌한 태릉선수촌은 대한민국 최초의 국가대표 종합훈련시설로, 수많은 국가대표 선수들을 육성하며 대한민국 엘리트 스포츠 발전을 이끌어 온 상징적인 공간이다. 국가대표 선수를 의미하는 '태릉인'이라는 표현이 널리 사용될 만큼 대한민국 스포츠의 중심 역할을 수행해 왔다.

이후 국가대표 훈련 기능은 진천 국가대표선수촌으로 이전됐지만, 태릉선수촌은 대한민국 근현대 체육시설이자 국가대표 선수 육성의 산실로서 역사적·문화적 가치를 인정받고 있다. 현재 월계관, 승리관, 챔피언하우스, 운동장 등 주요 시설에 대한 국가등록문화유산 등재도 추진 중이다.

대한체육회 한국체육박물관은 태릉선수촌 개촌 60주년을 기념해 7월 27일부터 특별전시를 개최하고, 도슨트 프로그램을 운영한다. 이번 전시는 태릉선수촌의 건립 과정과 개촌 이후 국가대표 선수들의 훈련 모습, 대한민국 스포츠 발전 과정 등을 조명하며, 특히 개촌 이후 첫 국제종합대회였던 방콕아시아경기대회를 향한 국가대표 선수들의 도전과 열정을 다양한 자료를 통해 소개할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=태릉선수촌 [사진=대한체육회] 2026.06.30 iaspire@newspim.com

또한 한국체육박물관은 여름방학 기간 특별전시와 태릉선수촌 견학을 연계한 도슨트 프로그램을 운영하는데, 대한민국 스포츠 역사의 현장을 직접 체험할 수 있도록 구성했다. 도슨트 프로그램은 7.27.(월)~8.28.(금) 주중 평일(공휴일 제외) 1일 1회 예약제로 운영하며, 한국체육박물관(02-970-0504)에서 유선 예약이 가능하다.

대한체육회는 이번 개촌 60주년 기념행사를 통해 대한민국 스포츠 발전의 역사와 국가대표 선수들의 도전 정신을 국민과 함께 되새기고, 태릉선수촌이 미래 세대와 함께 계승해야 할 소중한 스포츠 문화유산으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 계획이다.

iaspire@newspim.com