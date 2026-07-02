BNK부산은행, 2026 한국서비스품질지수 지방은행 부문 5년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 2일 한국서비스품질지수 지방은행 부문 5년 연속 1위를 달성했다고 밝혔다
- 부산은행은 고객 중심 경영으로 금융서비스 혁신과 지역 상생을 추진했고 특별대출·창업 지원 등으로 지역경제 활성화에 기여했다고 했다
- 서민금융 복합지원센터 설립과 청년·재난 대응 금융상품 운영으로 포용금융을 강화해 지역 대표 금융기관 역할을 확대해 나가겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행이 2일 오후, 한국표준협회가 주관하는 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 지방은행 부문에서 5년 연속 1위에 선정됐다고 발표했다.
한국서비스품질지수(KS-SQI)는 고객이 직접 체감하는 서비스 품질을 종합적으로 평가하는 국내 주요 인증 지표로, 서비스의 정확성, 전문성, 이용 편의성, 사회적 가치 지향성 등을 종합적으로 반영해 선정한다.
이번 성과는 부산은행이 고객 중심 경영을 통해 금융서비스 혁신과 지역 상생에 기여해 온 결과로 평가된다. 특히 고객 신뢰를 최우선 가치로 삼고 지역사회와의 동반 성장을 실천한 점이 높게 인정받았다.
부산은행은 지역경제 활성화를 위한 다양한 금융 지원에도 적극 추진하고 있다. 올해에는 총 2조 원 규모의 '2026 뉴스타트 특별대출'을 공급해 지역 중소기업의 경영 안정을 도모하고 자금 애로를 해소하는 데 기여하고 있다.
또한 지역 창업 생태계의 활성화를 위해 창업기업 육성 프로그램을 운영하고 창업 지원 공간을 제공함으로써 지역 혁신 기업의 지속 가능한 성장을 뒷받침하고 있다.
부산은행은 포용금융 실천에도 무게를 두고 있다. 올해 금융권 최초로 민관 협력 모델인 '서민금융 복합지원센터'를 설립해 정책금융, 금융 교육, 고용 및 복지 서비스를 연계한 원스톱 지원 체계를 구축할 예정이다.
이와 함께 청년의 지역 정착을 돕는 금융상품을 운영하며, 재난이나 경기 침체 시 신속한 금융지원 프로그램을 통해 지역사회의 빠른 회복을 지원하여 지역 대표 금융기관으로서의 역할을 확대해 나가고 있다.
김성주 부산은행장은 "한국서비스품질지수 5년 연속 1위는 부산은행을 선택해 주신 고객 여러분 덕분"이라며 "앞으로도 고객의 목소리를 철저히 듣고, 지역과 함께 성장하는 믿음직한 금융 동반자로서 고객 가치를 높여 나가겠다"고 강조했다.
dedanhi@newspim.com