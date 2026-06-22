부산은행, 2000억 대 항만물류 펀드 조성…국가 물류 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행 등은 22일 국내 항만물류 인프라 펀드 약정을 체결했다
- 해당 펀드는 2231억 원 규모로 조성돼 15년간 장기 운용된다
- 항만 터미널·배후단지 등과 ESS·신재생에너지 인프라에 투자한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국내 항만·물류 인프라에 안정적인 자금을 공급하는 2000억 원대 장기 투자 펀드가 조성됐다.
BNK부산은행은 22일 부산 웨스틴조선호텔에서 한국해양진흥공사, 신한은행, 이지스자산운용, 신한자산운용과 '국내 항만물류 인프라 펀드' 약정을 체결했다고 밝혔다.
이번 펀드는 국내 항만·물류 인프라의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 국가 물류 경쟁력 강화를 지원하기 위한 목적으로 조성됐다. 총 2231억 원 규모로 한국해양진흥공사와 부산은행, 신한은행이 공동 출자기관으로 참여했다.
펀드 운용은 이지스자산운용과 신한자산운용이 공동으로 맡는다. 펀드 존속 기간은 15년으로 장기 운용을 전제로 한 구조다.
투자 대상은 항만 터미널, 항만 배후단지, 항만 물류센터를 비롯해 에너지 저장장치(ESS), 신재생에너지 인프라 등 국내 항만산업과 연계된 자산이다.
부산은행 등 참여 기관은 이 펀드를 통해 항만 물류 인프라 경쟁력 강화와 민간 투자 확대에 나선다는 계획이다.
news2349@newspim.com