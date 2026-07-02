김영훈 노동장관 "서남권 반도체 인력양성 생태계 조성, 산업·일자리 선순환"

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 고용노동부 장관이 2일 전남광주통합특별시서 간담회를 했다.
- 서남권 반도체 성공 위해 인력양성 생태계 조성 지원 의지를 밝혔다.
- 노동부는 공동훈련센터 지정 등 실무인력 양성을 지원하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 2일 삼성전자와 SK하이닉스의 전남·광주 반도체 생산기지 조성 계획과 관련해 "팹을 짓고, 장비를 운영할 수 있는 사람을 키우는 것이 서남권 반도체 프로젝트의 중요한 성공 요인 중 하나"라며 인력양성 생태계 조성 지원 의지를 다졌다.
김 장관은 이날 전남광주통합특별시에 위치한 한국광기술원을 찾아 '전남광주통합특별시 반도체 인력 양성을 위한 간담회'에 참석해 이같이 밝혔다.
간담회는 지난달 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 삼성전자와 SK하이닉스의 서남권 반도체 팹 투자 계획이 공유된 이후, 인력 양성 방향에 대해 논의하기 위해 마련됐다.
현장에는 노동부 외에도 전남광주통합특별시 인공지능산업국장, 반도체 분야 컨소시엄 훈련 참여 기업, 한국폴리텍대학 광주캠퍼스, 산업인력공단 광주지역본부 등이 참석했다. 참석자들은 지역 반도체 기업의 현장 실무인력 양성에 대한 의견을 듣고, 기관 간 협업 방안 등을 논의했다.
노동부는 간담회를 통해 반도체를 설계하는 인력부터 반도체 팹 건설, 자동화 설비 구축, 클린룸 시공, 장비 운영, 유지보수에 이르기까지 다양한 분야의 실무 인력이 필요하다는 공감대가 형성됐다고 전했다. 또 이를 위한 지역 반도체 인력 양성 생태계가 만들어져야 한다고 했다.
김 장관은 ▲필요한 인력 수요의 선제적 파악 ▲폴리텍 등 노동부의 다양한 정책 자원을 전폭 지원 ▲지역 상황에 맞도록 인력 양성 정책의 유연성 확보 등을 서남권 반도체 특화 인력 양성을 위한 세 가지 방향으로 제시했다.
노동부는 다양한 직업능력개발 사업을 적극 지원한다는 방침이다. 구체적으로 지역의 주요 기업, 대학을 반도체 공동훈련센터로 추가 지정해 협력사 재직 노동자 및 채용예정자를 대상으로 현장에서 필요한 훈련을 제공한다.
K-디지털 트레이닝(KDT), 국가기간전략산업 직종훈련을 통해 뿌리 분야와 첨단 분야 인력양성도 적극 지원한다.
지난해 개소한 폴리텍 나주전력기술교육원을 통해 전력 설비 및 신재성에너지 관련 인력을 양성한다. 광주 캠퍼스는 반도체 전문인력 양성에 필요한 시설과 장비, 커리큘럼 등을 확충한다.
김 장관은 "반도체 분야 훈련 기반을 미리 준비하고 직업능력개발 사업을 적극 지원하해 산업과 일자리가 선순환할 수 있는 반도체 인력양성 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com